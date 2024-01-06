快訊

獨／何潤東師弟淪落傳統市場擺攤賣雞腿 他心酸說原因

感動哭！加賀屋遇石川強震無限期停業 員工停水期間「超狂服務」曝光

台北港作業撞擊釀移工落海 港務公司：施工廠通報勞檢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

今天凌晨一名外籍移工在台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，因作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中，經搶救仍宣告不治。台灣港務公司基隆分公司表示，承攬工程的皇昌營造公司當時正進行台灣中油公司「觀塘接收站外推方案外圍輪廓防波堤新建工程」，已依規定通報勞檢。

基隆港務分公司表示，皇昌營造公司今天凌晨4點於台北港北延伸堤沉箱暫置區內進行沉箱拖航作業，沉箱浮起後由1艘主施工拖船帶纜往堤口方向拖航，因沉箱部分卡於淤泥，副施工拖船協助頂推沉箱後方，疑造成沉箱滑動，導致1名泰籍勞工隨沉箱上方柵隔板墜落沉箱內部。

基隆港務分公司表示，皇昌營造公司為承攬台灣中油公司「觀塘接收站外推方案外圍輪廓防波堤新建工程」，非台灣港務公司發包委外廠商。該公司於台北港承租海域空間作為沉箱預製及暫存場所，此施工拖船（工作船）進行沉箱拖行作業中造成的意外事故，並非商船擦撞事故。

基隆港務分公司指出，墜落泰籍勞工清晨5點51分緊急送往淡水馬偕醫院，5點57分醫院判定死亡，施工廠商業已依規定通報勞檢。

今天凌晨一名外籍移工在台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，因作業船撞擊平台掉落海中。圖／台灣港務公司提供
今天凌晨一名外籍移工在台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，因作業船撞擊平台掉落海中。圖／台灣港務公司提供

基隆港 台北港

延伸閱讀

台北港傳工安意外！作業船撞作業平台 移工落海送醫亡

近500筆雇主個資遭外洩 移工續聘居留整合服務系統驚現資安漏洞

反對新增移工國 學生政院門口請願

消防分隊長殉職燒出移工寄宿問題 楊文科下令安全檢查

相關新聞

疑電線走火釀災 桃園行動不便婦獨留家中遇惡火成焦屍

桃園市龜山區文化七路一處社區大樓昨晚驚傳火警，消防局出動大批救難人員前往灌救，火勢撲滅後，清理火場發現許姓女屋主倒在臥室...

有誰看到他？170公分新北男國中生跨年前離家失聯8天 家屬急尋

新北市泰山區一名九年級國中生上個月29日晚上外出後便失去聯繫，家屬遍尋不著下落，這個月2日前往派出所報請協尋，同時上臉書...

台北港作業撞擊釀移工落海 港務公司：施工廠通報勞檢

今天凌晨一名外籍移工在台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，因作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中，經搶救仍宣告不治。台灣...

影／曳引車將號誌桿連根拔影像曝光 電纜線打到3車受損

林姓男子今天駕駛曳引車因未保持安全車距，轉彎時不慎自撞號誌桿，連根被扯斷， 多條電纜線掉落打到3輛自小客車，造成車體受損...

影／黑衣人群聚路口！壯漢協商債務喊「還錢」 快打警力逾10人到場

積欠多人債務的陳姓男子昨深夜與1名債主，2人相約在桃市桃園區大連一街協商時，其餘4名債主聞訊趕來索討積欠款，由於債主們各...

「連春發6」漁船進水沉沒澎湖龍門外海 海巡救起船上5人

白沙赤崁籍「連春發6」漁船今天清晨6時許，在澎湖龍門東南6浬發生進水，船上有5人，隨時可能沉沒，狀況緊急。澎湖海巡隊接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。