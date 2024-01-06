台北港作業撞擊釀移工落海 港務公司：施工廠通報勞檢

今天凌晨一名外籍移工在台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，因作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中，經搶救仍宣告不治。台灣港務公司基隆分公司表示，承攬工程的皇昌營造公司當時正進行台灣中油公司「觀塘接收站外推方案外圍輪廓防波堤新建工程」，已依規定通報勞檢。

基隆港務分公司表示，皇昌營造公司今天凌晨4點於台北港北延伸堤沉箱暫置區內進行沉箱拖航作業，沉箱浮起後由1艘主施工拖船帶纜往堤口方向拖航，因沉箱部分卡於淤泥，副施工拖船協助頂推沉箱後方，疑造成沉箱滑動，導致1名泰籍勞工隨沉箱上方柵隔板墜落沉箱內部。

基隆港務分公司表示，皇昌營造公司為承攬台灣中油公司「觀塘接收站外推方案外圍輪廓防波堤新建工程」，非台灣港務公司發包委外廠商。該公司於台北港承租海域空間作為沉箱預製及暫存場所，此施工拖船（工作船）進行沉箱拖行作業中造成的意外事故，並非商船擦撞事故。