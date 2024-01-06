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有誰看到他？170公分新北男國中生跨年前離家失聯8天 家屬急尋
新北市泰山區一名九年級國中生上個月29日晚上外出後便失去聯繫，家屬遍尋不著下落，這個月2日前往派出所報請協尋，同時上臉書社群貼文，希望網友能幫幫忙協助找尋，讓他可以早點回家，不過截至目前為止尚未找到國中生下落。
據了解，這名新北市泰山區失聯的九年級國中，隔代教養僅與祖母同住，上個月29日晚上7時許，他向祖母表示要外出跨年便沒有回家，家人急尋不著，於這個月2日上午10時24分左右，向轄區派出所通報協尋，但截至今天為止尚未有他消息。
日前少年媽媽透過臉書社群語露擔憂貼文，她就讀新北市泰山區一所國中九年級的兒子離家失聯至今已8天，文末還向兒子說「媽媽真的非常擔心你」，希望他能趕快回家或是打電話報平安。
林口警方表示，目前已受理家屬通報協尋，正找尋少年下落。呼籲網友及民眾，若發現身高約170公分、體重約莫80公斤、身穿橘色外套、黑長褲、黑色運動鞋、黑色後背包的少年，可聯繫林口警分局明志派出所（02-29069881）協處。
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