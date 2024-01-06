台北港傳工安意外！作業船撞作業平台 移工落海送醫亡
今天凌晨一名外籍移工在新北市台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，遭作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中。承包商趕緊將人救起送至岸邊，新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視移工已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。
據了解，今天凌晨4時50分左右，工人們正在台北港北延伸堤沉箱暫置區，施作液化天然氣接收站外推之外廓防波堤碼頭基底工程，一艘作業船正在進行「沉箱」拖航，卻不慎撞擊施工平台，導致一名31歲泰國籍男移工，遭沉箱蓋板砸中掉落海中，承包商趕緊協助把人拉救上岸。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視移工頸部有道2x4公分撕裂傷，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍傷重不治。至於有無工安疏失，目前相關單位正在釐清。
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