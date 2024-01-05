影／付330萬...詐團要求加碼投資 台南8旬翁這次醒了逮2車手

台南8旬陳姓老翁去年底在網路上加入某投資群組，陸續依其專員指示，陸續面交3次總計330萬元，陳翁近日欲出金獲利，專員卻要求再加碼投資300萬元，感到事有蹊蹺，到市警一分局詢問，警方昨天將計就計到場埋伏守候，順利逮捕前來取錢的19歲蔡姓及24歲陳姓2名男車手。

市警一分局東門派出所2日下午接獲陳翁報案，指近日欲出金獲利時，該投資群組專員卻要求需再投資300萬元，並聽從指示當面交給外務專員帶回，等公司收到該筆款項後才能順利出金。因對方遲遲無法出金且要求再加碼投資察覺有異，便至派出所詢問。

所長陳宗鑫獲悉案情後，立即受理報案並成立專案小組展開調查，並與陳翁保持聯繫。昨天獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力，前往面交現場周邊埋伏守望，下午2時許，當陳翁與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場逮捕蔡、陳2名車手。