彰化防疫旅館喬友大樓火災釀4死21傷 判決出爐了

新冠疫情嚴峻期間，彰化縣防疫旅館百香果商旅發生大火，釀4死21傷，包括1名消防員殉職，震驚社會。彰化地方法院判決商旅負責人蔡進峰等3人犯過失致人於死罪，蔡進峰處有期徒刑10個月，吳姓櫃台管理人處有期徒刑6個月得易科罰金，沈姓女會計處有期徒刑7個月。可上訴。

判決書表示，百香果商旅位在彰化市喬友大樓，六至九樓作為防疫旅館，民國110年6月30日晚上7點30分至45分，喬友大樓西北側手扶梯下方疑似因菸蒂而引起火災，7點47分18秒設置在旅館8樓的火災警報器響起，並自動發出電子聲音提醒房客逃生避難。

發生火災時，蔡男勘查旅館7至9樓未發現火災後，在8樓授信總機以擴音告知旅館內所有人員，表示「消防測試中，忽慌張」等語，並關閉授信總機電源，使之無法繼續發出巨大警示聲響，致房客誤以為警報已經解除，之後蔡男到6樓勘查發現天花板已出現煙霧，空氣中也聞到火燒味道，沈女透過櫃台監視品也發現喬友大樓1樓有些微煙，但蔡、沈二人仍未再次廣播示警，而是各拿1個滅火器要搭防疫電梯下樓。

蔡男到一樓，僅通知吳男叫房客利用逃生梯疏散，沈女回到7樓跟吳男會合，兩人在走道向房客大喊「你們先留房間內，現在消防人員來處理了，你們不要開門，不要讓煙跑進去。」均未掌握黃金逃生時間通知房客疏散，致使房客妮西等3人吸入過多濃煙窒息導致缺氧性休克死亡，及林姓房客等21人一氧化碳中毒及吸入性肺炎等傷害。