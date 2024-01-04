新北國中生割頸命案 法院：會維護照料被害人家屬
新北地方法院今天表示，對於國中生命案，受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬，但依法不說明案情與進度。至於媒體報導，涉案少女在外串證，法院不評論報導內容。
新北地院發布新聞表示，少年事件移送少年法庭後，得依少年事件處理法第24條規定，斟酌案情及進度，決定是否保全證據、搜索扣押等事項。
法院說，地院少年法庭於受理本案後，積極審慎進行，並非毫無作為；依少事法第36條之1之相關規定，地方法院少年法庭也會一併維護及照料被害人家屬。但依同法第34條規定，少年事件之調查不公開，地院無法說明案件的調查事項及進度。
新北市某國中男學生去年12月25日，遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。週刊今天報導，涉案少女在外串證，警方掌握串證截圖認為有勾串之虞，依少年事件處理法相關規定，向少年法庭請票搜索或抓人，遭二度駁回，院方挨轟無作為。
對此，法院說，少年法庭審理這件校園命案的具體個案之決定，依審判獨立之精神；法院不予評論。
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