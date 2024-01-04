快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

新北國中生割頸命案 法院：會維護照料被害人家屬

中央社／ 新北4日電

針對國三生校園割喉命案，新北地院表示受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬。圖／聯合報系資料照
針對國三生校園割喉命案，新北地院表示受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬。圖／聯合報系資料照
新北地方法院今天表示，對於國中生命案，受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬，但依法不說明案情與進度。至於媒體報導，涉案少女在外串證，法院不評論報導內容。

新北地院發布新聞表示，少年事件移送少年法庭後，得依少年事件處理法第24條規定，斟酌案情及進度，決定是否保全證據、搜索扣押等事項。

法院說，地院少年法庭於受理本案後，積極審慎進行，並非毫無作為；依少事法第36條之1之相關規定，地方法院少年法庭也會一併維護及照料被害人家屬。但依同法第34條規定，少年事件之調查不公開，地院無法說明案件的調查事項及進度。

新北市某國中男學生去年12月25日，遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。週刊今天報導，涉案少女在外串證，警方掌握串證截圖認為有勾串之虞，依少年事件處理法相關規定，向少年法庭請票搜索或抓人，遭二度駁回，院方挨轟無作為。

對此，法院說，少年法庭審理這件校園命案的具體個案之決定，依審判獨立之精神；法院不予評論。

命案 保全

延伸閱讀

新北土城三峽選區政見發表 吳琪銘展望過去未來、林金結挺侯拉郭狂批綠

新北割頸案遭惡意連結廢死？賴清德：中國介選、國人勿選特首

新北國中生命案 全教總籲修法強化家長管教責任

國中生割頸案 「乾妹」疑串證目擊者！警方搜索全被駁回 新北地院回應了

相關新聞

淡水知名老店吳家阿給遭潑漆 債主：他兒子欠200萬不還

新北市淡水老街知名老店「吳家阿給」上個月31日下午遭人潑漆，警方追查於3小時後通知涉案兩嫌到案說明。偵詢時，主嫌陳男坦承...

影／北巿無照少年騎士「怕被罰」拒檢撞警車 棄車逃300米就逮

向姓少年今晨2時許獨自騎乘未懸掛車牌的機車行經台北市內湖區安康路，遭遇員警路檢，違規迴轉、逆向行駛逃避，警方見狀追隨攔查...

寒流低溫2名8旬老婦路倒急救援 警籲家有老人防走失撇步

最近2天入夜溫度下降，桃園市平鎮、龍潭區連續兩名80多歲的老婦人分別在路馬路上體力不支路倒或癱坐路旁，一名彭姓老婦人獨自...

疑闖紅燈又車速快 雲林40多歲男大路口二連撞傷重不治

雲林縣莿桐鄉往西螺鎮交界一處大路口今天上午8點23分左右發生一起自小貨車及自小客車車禍事故，其中自小客車一度起火燃燒，車...

女登北大武山下山叉路迷路 消防漏夜搜救幸無生命危險

屏東縣消防局3日14點41分接獲報案，一行7人從北大武山登頂後下山途中，走在最後面66歲朱姓婦人在7.3公里叉路處走錯迷...

新北國中生割頸命案 法院：會維護照料被害人家屬

新北地方法院今天表示，對於國中生命案，受理後積極審慎調查，也會維護及照料被害人家屬，但依法不說明案情與進度。至於媒體報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。