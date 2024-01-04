「沒東西吃就到派出所」 暖心警一句話感動拾荒男

林姓男子拾荒為生餓了多日，員警準備泡麵等熱食讓他吃飽，並要他沒東西吃就來派出所，讓他相當感謝。圖／中興警分局提供 南投市林姓男子拾荒維生三餐不繼，日前將路旁腳踏車騎走，失主報案，中興警分局前天將他帶回調查，他渾身顫抖，詢問下才知道他餓了一整天，員警準備泡麵、湯圓讓他吃飽，要他以後「沒東西吃就來派出所」，讓林男感動並答應不會再犯。

中興警分局表示，日前接獲商家報案，指停在店門口自行車失竊，警方受理後調查，從監視畫面發現一名50多歲林姓男子涉嫌重大，警員劉亭毅通知他到所說明，經中興新村中正路時發現他在路旁徘徊，將他帶回調查。

林姓男子供稱，他沒有工作，只能靠拾荒生活，在路旁撿拾回收物品變賣。他承認前幾天晚間走路回家，看到腳踏車沒有上鎖就騎回家。

他接受訊問時，身體顫抖看起來不舒服，員警詢問他是否生病，才得知林男拾荒收入不穩定，已有一段時間三餐不繼。警方立刻準備熱騰騰的泡麵、湯圓讓他飽餐一頓，林男吃飽後露出開心感謝笑容。

警方與林男聊天，得知他在南投市獨居，撿拾回收物品變賣維生收入不穩定，經常三餐不繼，警方告訴他「以後沒東西吃就來派出所」，也幫他介紹臨時工作，讓他感動並答應不會再犯。