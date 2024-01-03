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影／彼此長期不睦…起口角後男持鎮暴槍打傷鄰居 警破門逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論，涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，查扣涉案用鎮暴槍一把。警詢後明天依恐嚇、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局於今天下午5時許接獲110通報，中和區連城路發生開槍案件，有兩位民眾受傷，警方不敢大意，立即派遣轄區員山派出所、偵查隊及線上組合警力到場。

經查，住在公寓4樓的林姓男子（40歲）與3樓鄰居黃姓男子（49歲）及其妻李女（49歲）彼此長期不睦，今天下午林男騎機車家，在住家樓下騎樓停車時，又與李女爆發口角爭執，林男心生不滿，返家後竟持鎮暴槍下樓登門理論，雙方一言不合再起爭執，林竟涉嫌持鎮暴槍朝黃男射擊，導致黃男後腦及右手掌撕裂傷，李女則因一時緊張，不慎摔落樓梯間受傷。

中和警方先協同119救護人員將受傷黃男及其妻李女送往雙和醫院急救，同時上樓依現行犯當場逮捕林男並於其住家內起獲犯案用鎮暴槍一把，塑膠子彈數顆等證物，警詢後依恐嚇、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝
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新北市林姓男子與鄰居黃姓男子夫妻疑早有嫌隙，今天下午在住家騎樓與黃妻發生口角爭執，林男竟持鎮暴槍登門理論涉嫌開槍打傷黃男，黃妻驚嚇之餘，不慎從樓梯上跌倒受傷，警方獲報破門逮人，並查扣涉案用鎮暴槍一把。記者王長鼎／翻攝

鄰居 恐嚇 槍擊

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