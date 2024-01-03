議員控看板遭警關切 新北基層警稱已行之有年：別沒事幹警察

新北市議員黃淑君在臉書指控選舉看板遭警方關切，轟國民黨總統候選人侯友宜「把警局當警總」，並批評新北市治安問題。新北市警局強調，為維護候選人人身維安及防止競選看板布條、旗幟遭惡意破壞，警方不分黨派列冊管理並調整監視器角度維護所有競選看板的完整，呼籲應以正向態度看待警方維安工作，勿打擊警察同仁士氣。

新北警表示，不論從治安數據或是統計分析，新北市各類重大刑事案件都在最短時間內迅速偵破抓捕犯嫌，並溯源瓦解幕後集團組織，打擊犯罪成效屢獲得警政署肯定。今年違反槍砲彈藥刀械管制條例案件為131件為全國最高，此數據並非槍擊案件，而是查獲非法槍械及子彈、刀械等非法管制物品案件，顯示新北警在查緝犯罪維護治安的優異表現，不應反指為治安問題。

新北市刑案發生數以每10萬人口數換算，去年1月至11月新北市犯罪人口率為六都第2佳，犯罪破獲率近年來也是逐年上升，經統計112年已檢肅幫派案件91件，查緝668人到案，其中106人遭法院羈押，幫派依附行業據點則以第三方警政措施強力掃蕩，共有20間幫派寄生處所遭強制斷水斷電或歇業搬離。整體成效連續2年獲警政署評核為全國特優單位，民代指述並非事實。

新北警表示，選舉期間常發生候選人看板旗幟遭破壞、塗鴉，為預防是類案件發生，各分局派出所均會將轄內候選人看板旗幟造冊，針對臨接道路較易成為下手目標的大型看板，於附近設置巡邏箱加強維安、並事先調整監視器角度將看板涵蓋在拍攝範圍內，以利發生案件能快速調閱畫面追查犯嫌，釐清案情。

基層警員私下表示，選舉期間針對競選處所、看板旗幟加強維安，以避免衍生事端，不論中央、地方選舉都是這樣做，這早已行之有年，不因黨派有所差異。基層警無奈的說，「別出事找警察、沒事幹警察」，不要為了政治意圖消費警察，警察絕對是中立的，但絕對不認同消費警察的政客。