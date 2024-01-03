市議員懸掛「包租侯」看板控警關切 新北警：為免破壞預先建檔

新北市議員黃淑君在臉書PO文表示，她昨天下午在板橋區大觀路一處民宅外牆掛出「包租侯」看板，但屋主馬上就被警察局關切，批侯友宜「把警局當警總」。對此板橋分局回應表示，為免選舉期間看板遭破壞，故要求各所轄區選舉看板預先對所有人建檔，並列為巡邏要點，警方無施壓或政治干預，並保持行政中立。

據了解，新北市議員黃淑君昨天下午在板橋區大觀路一處民宅外牆掛出「包租侯」看板，內容提到「包租侯擁有103間套房，一年狠賺學生2000萬」。黃淑君表示，她下午4點掛看板，屋主馬上就收到警察局的關心。

黃淑君表示，警察局為何可以無故查詢人民個資，「看板署名很清楚民主進步黨，你找屋主施壓幹嘛？」「侯友宜不進議會備詢，落跑不顧新北市民，收租出租套房，侯友宜有問題我們議會討論！不要在把新北市第一線的公務人員及警察同仁當成你的小弟！」最後並大酸侯友宜「不要把新北市府當競總，新北市警察局當警總！」

對此板橋分局回應表示，為避免選舉期間有候選人看板遭破壞，故要求各所轄區選舉看板預先對所有人及聯絡電話建檔，並列為巡邏要點，目前轄內總計有95面。沙崙派出所得知金門街有懸掛選舉看板後，昨天晚間7時許派員向該建築物所有人黃姓民眾了解，得知是黃淑君託請借用外牆。

板橋分局說，檢視警員微型攝影機攝錄內容，對話過程只有向民眾了解該文宣是何人所有，警員態度委婉、用詞無明顯不當，更無施壓或政治干預，警方絕對保持行政中立，並將加強向同仁宣導，對於選舉相關的敏感議題處置均應立即報告分局，並由分局決策後再採因應作為，避免再生類似的誤會。