嘉義表藝中心驚傳有人惡意毒殺狗！大黑口吐白沫 已造成犬隻1死2命危

嘉義縣表演藝術中心近日發生疑似毒狗事件！議員服務處副主任張文榮昨天在群組對話發現有民眾在園區遛狗後，5隻法鬥一死一命危，加上前天園區1隻駐地浪犬也有中毒情況，察覺事態嚴重，趕緊通報表藝中心及嘉縣家畜防治所，並在現場找到可疑白色黏稠液送驗，呼籲民眾暫時先別到表藝中心遛狗。

家畜所長林珮如表示，表藝中心疑似毒狗事件，目前已調查中，一隻疑中毒死亡犬及議員黃啟豪的副主任張文榮現場找到不明白色物，今天都會送驗查明中毒原因，家畜所人員今天會與表藝中心人員，在園區內擴大尋找可疑物。

張文榮表示，表藝中心內有3隻駐地浪浪，其中一隻大黑昨天下午2點多時，被三昧堂團長嚴仁鴻發現口吐白沫全身抽畜癱軟，因獸醫院皆休息，老師趕緊拿牛奶給大黑喝緊急處置，之後大黑就消失了，所幸昨早上大黑有出現園區躺著休息，目前生命跡象穩定。

張文榮說，因群組再傳出有民眾前晚在中心遛狗後，狗才剛上車，立刻中毒發作，5隻法鬥已一死一命危，他察覺事態嚴重，立即聯繫相關單位，並到園區找到可疑白色黏液，他也聯絡到飼主，安排家畜所介入處理，將死亡犬隻送驗，查明中毒原因。

議員黃啟豪呼籲，請大家暫時先別至表藝遛狗，自己遛狗時也要注意狗狗有沒有亂舔或亂吃現象，希望這件事趕快水落石出，服務處副主任張文榮全力協助中。

家畜所長林珮如強調，目前已調園區監控找可疑人士，若是人為故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依違反動保法25條，刑法處2年徒刑或拘役、20至200萬。

嘉縣表演藝術中心指出，園區近期發生毒殺狗事件，請遛狗民眾多加注意，避免愛犬誤食毒餌。敬告毒狗人士：請尊重及理性對待生命，犯法行為已經報警處理。