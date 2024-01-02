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北市社區大樓驚傳意外…清潔婦遭定時啟動排風機捲衣物 勒脖窒息身亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

65歲林姓清潔人員，日前到台北市復興北路一處社區大樓上班，在排風機室發生意外，因排風機定時啟動，婦人衣服突然遭捲入機械，衣物勒住脖子，導致林婦難呼吸、窒息身亡，直到約3小時後，遭社區保全調閱院監視器找人，發現林婦受困排風機前，送醫不治。

警消去年12月29日上午11時獲報，婦人受困復興北路某社區大樓地下室排風機房，半蹲在約２公尺大排風機前，後方衣物被捲入，失去生命徵象，保全人拿剪刀剪衣物，移出機房、壓胸急救，救護人員到場後接手，送醫不治。

警方調查，當日林婦上午8時許上班，卻不見人影，社區總幹事找由保全人員調閱監視器，發現林婦獨自一人，沒有攜帶物品走入排風機室。婦人疑似靠在排風機前休息，不料此排風機每天已定時啟動8次，婦人遭突然啟動的排風機，捲入衣物，難以脫困。

全案警方封鎖現場調查，並無打鬥痕跡，並通知勞工局檢視、家屬到場，全案依法報請司法相驗，檢察官相驗後認定死因爲窒息身亡，家屬對死因無意見。

婦人遭定時啟動的排風機捲入衣物，受困窒息死亡。記者蕭雅娟／翻攝
婦人遭定時啟動的排風機捲入衣物，受困窒息死亡。記者蕭雅娟／翻攝

保全 監視器 北市

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