蝙蝠俠大方現身合歡山、還有警車偽出勤？警方說話了

不少民眾昨天元旦到合歡山武嶺迎曙光，但因山區天候不佳，太陽並未露面，但蝙蝠俠卻大方現身；臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今分享，蝙蝠俠站在警車旁的偽出勤照片，吸引逾7千網友按讚，就連警方也不禁莞爾，覺得相當有趣。

每年最後一夜到南投仁愛清境參加晚會，隔天一早到合歡山武嶺迎接新年第一道曙光，是不少人的跨年行程，今年元旦按慣例，大批人車擠爆通往武嶺的聯外道路台14甲線及沿線停車場，不過昨天因為山區氣候欠佳，只見厚厚雲層沒曙光。

不過，上山追曙光的民眾興致不減，臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今更分享，蝙蝠俠偕警車現身合歡山的偽出勤畫面，該粉專小編也澄清，他有時會騎山豬上下山，但蝙蝠俠帥哥絕不是他，因為他沒有錢置裝，更沒有雄厚財力能買蝙蝠車。

而蝙蝠俠現身合歡山的照片，以及該粉專小編有趣的貼文，吸引逾7千網友按讚討論，有人笑稱「蝙蝠俠現在斜槓維護合歡山交通」、「山上什麼都有，有芙莉蓮又有蝙蝠俠，是要組什麼聯盟」等，甚至好奇「蝙蝠俠是從哪裡飛來的」等。

至於有遊客cosplay扮蝙蝠俠和警車合影，仁愛警分局則表示，元旦當天，武嶺周邊交通繁忙，員警都忙於疏導車流，沒注意到有蝙蝠俠，而其僅是與警車合照，並未破壞公務車或有不雅舉動；員警事後看到照片也不禁莞爾一笑，覺得有趣。

警方也提醒，元旦起啟動雪季交通管制，上山前務必做好保暖並留意交管狀況；而今天入夜後路面結冰機率高，台14甲線18K翠峰至32.7K合歡山莊路段實施預警性封閉，明上午7時視天候及路況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。