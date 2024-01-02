男童不小心抓傷同學臉 幼兒園女教師竟反擊要讓他也「體驗」

台中一名4歲男童日前在幼兒園活動中不小心抓傷同學臉，幼兒園劉姓女教師被控竟抓傷男童臉讓他也「體驗」痛，家長控訴這名女教師行為並報案，警方依傷害罪嫌函送；台中市教育局已召開審查小組會議受理此案，組調查小組入園調查，依教保服務人員條例要求這名女教師暫時停職。

一名家長投訴說，他兒子就讀台中市豐原區某幼兒園，上月22日，幼兒園辦耶誕節活動，活動結束後老師請所有同學離開一樓的遊樂設施，他兒子看見一名男童仍在遊樂設施上，要叫同學下來，不小心抓傷對方的臉。

家長表示，劉姓女教師說要讓他兒子「體驗」抓別人的臉有多痛，竟用手抓傷他兒子的臉後無意道歉，他上月25日到派出所提告傷害，女老師才道歉，還到家裡堵人，他兒子害怕睡不著覺，也不敢去上學，身心受創。

台中市教育局表示，家長日前到警察局報案並到教育局陳情，教育局到園稽查，掌握相關監視影片，已召開審查小組會議決議受理，組成調查小組入園調查，並依教保服務人員條例要求行為人暫時停職。

教育局表示，待調查結果出爐將送認定委員會議審議，若行為人確有違反教保服務人員條例第33條第1項對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，則視其情節輕重裁罰6千至6萬元或6萬至60萬元；嚴重者還會被管制1至4年或終身不得在教保服務機構任職；教保服務機構也會被連帶裁罰6千到6萬元。

教育局指出，幼兒園應營造關愛、健康及安全的學習環境，教保人員也應以溫暖、正向的態度管教幼兒，教育局將持續督導幼兒園確實維護幼兒安全，關注其身心需求，提供友善教保環境；受害幼生也提供輔導諮商資源，並視其需要提供轉介環境。

男童家長說，他問兒子當天事情始末，到幼兒園要求調閱監視器畫面，幼兒園說沒有監視器畫面。他帶兒子驗傷，上月25日到派出所報案，要求調閱幼兒園監視器畫面，女老師才開始打電話及傳訊息道歉。

警方表示，上月26日已通知女老師到案說明，劉女坦承為了讓男童「體驗」抓別人的臉有多痛，用手抓男童臉頰，她手指甲略長，男童臉頰留下紅痕，但未破皮流血。

幼兒園園長表示，男童受傷她很過意不去，女教師在幼兒園任教16年，表現很穩，不料會發生這起意外，女教師說是為了模仿男童行為，讓男童知道自己行為不對，但力道沒控制好，指甲較長才誤傷男童；女教師目前已停職等候調查。