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釀高雄跨年晚會踩踏恐慌原子筆長這樣 涉案男曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白帽、穿迷彩服的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，發生跌倒踩踏受傷意外，警方查證目擊者，研判男子所持是原子筆，亮刀是烏龍；警方調閱高捷及沿線監視器，今晚找到涉案的王姓男子，王指當時因前方男子說他推擠，才掏出原子筆，但只是一支筆而已非刀子，警方已查扣原子筆。

警方掌握持原子筆男戴白帽、穿迷彩服的衣著特徵，研判發生群眾奔逃、踩踏受傷的意外當下，白帽男已離開現場，極有可能搭捷運離開，警方專案小組隨即調閱夢時代捷運站監視器，及周邊沿線監視鏡頭，大海裡撈針，今晚查出涉案的王姓男子（34歲）身分。

警方兵分多路，從王男楠梓住家及常出沒的新興區找人，今晚7時10分許，在前金區一家連鎖咖啡店找到正在喝飲料的王男，警方大陣仗將王男包圍。

警方問王男當時是拿甚麼東西，王說「我拿給你看，我當時只是拿一支原子筆而已」，但被警方勸阻，警方怕背包內有危險物品，要王「等一下啦，你要拿什麼東西出來？」當下要求王勿動。

警方當下掏了掏王男背包，拿出一支細小原子筆，王回「不是這支，是黑色的」，警方又伸手進入包裡找，最後找出一隻黑色原子筆，王喊「就是這支」。

警方現場問王「你拿原子筆要幹嘛？」王回「我身上真的沒帶什麼，只是帶原子筆」，警方問「為何和對方起口角？」王指出，因為當時人擠人，但對方卻說

「我在擠他」，後來他告訴對方，他在這裡站得好好的，沒有擠，因後面人很多，一直要往前擠。

據了解，王男供述不知會鬧出這麼大的事情，因見對方比較高大，手邊沒東西，只是拿出原子筆一下而已；由於王非現行犯，全案警詢後，將依恐嚇安全罪函送高雄地檢署偵辦。

高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子，從王的背包中涉案的原子筆。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子，從王的背包中涉案的原子筆。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子，查扣原子筆。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今晚在前金區逮捕在高雄跨年晚會掏原子筆引發群眾恐慌的王姓男子，查扣原子筆。記者石秀華／翻攝

原子筆 監視器 捷運

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