釀高雄跨年晚會踩踏恐慌原子筆長這樣 涉案男曝原因

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白帽、穿迷彩服的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，發生跌倒踩踏受傷意外，警方查證目擊者，研判男子所持是原子筆，亮刀是烏龍；警方調閱高捷及沿線監視器，今晚找到涉案的王姓男子，王指當時因前方男子說他推擠，才掏出原子筆，但只是一支筆而已非刀子，警方已查扣原子筆。

警方掌握持原子筆男戴白帽、穿迷彩服的衣著特徵，研判發生群眾奔逃、踩踏受傷的意外當下，白帽男已離開現場，極有可能搭捷運離開，警方專案小組隨即調閱夢時代捷運站監視器，及周邊沿線監視鏡頭，大海裡撈針，今晚查出涉案的王姓男子（34歲）身分。

警方兵分多路，從王男楠梓住家及常出沒的新興區找人，今晚7時10分許，在前金區一家連鎖咖啡店找到正在喝飲料的王男，警方大陣仗將王男包圍。

警方問王男當時是拿甚麼東西，王說「我拿給你看，我當時只是拿一支原子筆而已」，但被警方勸阻，警方怕背包內有危險物品，要王「等一下啦，你要拿什麼東西出來？」當下要求王勿動。

警方當下掏了掏王男背包，拿出一支細小原子筆，王回「不是這支，是黑色的」，警方又伸手進入包裡找，最後找出一隻黑色原子筆，王喊「就是這支」。

警方現場問王「你拿原子筆要幹嘛？」王回「我身上真的沒帶什麼，只是帶原子筆」，警方問「為何和對方起口角？」王指出，因為當時人擠人，但對方卻說

「我在擠他」，後來他告訴對方，他在這裡站得好好的，沒有擠，因後面人很多，一直要往前擠。