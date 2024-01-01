網爆高雄跨年晚會有水果刀 警指民眾野餐掉落無關恐慌

高雄跨年晚會昨晚近9時許，台上樂團唱歌，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，發生踩踏受傷；警方根據目擊者說詞，研判男子是持原子筆非刀械，今晚找到涉案的王姓男子，並起出原子筆。但晚間又有網友爆料還附照，指警方在晚會推擠當天現場曾找到一把水果刀後帶走，質疑官方說詞有出入。

轄區前鎮警分局警方今晚解釋，意外發生當下，有民眾向警方表示，面對舞台右側的地上有水果刀一把，由於位置距離原子筆事件案發地點的舞台左側相距約有百公尺遠，當下研判和原子筆恐慌烏龍案並無關連。

警方表示，當時跨年晚會現場有很多在地上鋪地毯野餐、吃東西的民眾，網友拍下的附套水果刀可能是民眾所遺落，因此現場員警先行將水果刀帶回，暫時以遺失物辦理。