一顆貢丸差點要她命 消防員持續用CPR+AED才搶回一命
嘉義市有名婦人午餐後疑因噎到呈現OHCA（到院前心肺功能停止）現象，家人急忙聯絡119，市消防局線上協助CPR搶救外，也派消防護人員趕往現場，利用喉頭鏡、異物夾順利夾出1顆貢丸，婦人發出咳嗽、呻吟聲，初步救護後送往醫院治療救回一命。
市消防局昨天中午1點時14分接獲報案，有民眾需要救護車協助，即派遣蘭潭分隊救護車1車3人前往救援，另持續透過電話指導家屬實施CPR搶救。
救護員趕到現場接手搶救，家屬表示，年約45歲婦人因進食不慎噎到而呈現意識改變。救護員評估婦人生命徵象已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）現象，持續CPR搶救，另使用AED（自動體外去顫器）則不建議電擊，因家屬表示婦人因進食而造成該現象，由救議員使用喉頭鏡及異物夾等器械，將噎住氣管處的1顆貢丸順利取出，不久婦人發出咳嗽及呻吟聲。
救護員持續給予BVM（甦醒球）人工呼吸、建立靜脈輸液管道及生命徵象監測，婦人恢復自發性呼吸且意識狀態也漸漸回復。但其血氧濃度尚未提升，護送上救護車面罩給氧，持續穩定生命徵象，送往聖馬爾定醫院診治，到院後婦人意識正常、生命徵象穩定。家屬不斷感激救護員及時施救。
市消防局表示，民眾如遇有異物哽塞時應立即打119，且在救護員到場前先嘗試實施哈姆立克法嘗試排除異物，如果失去生命徵象則CPR急救直至救護員到場接手，才有機會讓患者存活。
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