高雄跨年晚會恐慌烏龍一場 警曝找「主角」如大海撈針

高雄跨年晚會昨晚近9時許，傳有人在台下持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾因此跌倒受傷，警方在現場調查，後證實男子所持不是刀，而是原子筆，烏龍一場。記者劉學聖／攝影 高雄跨年晚會昨晚近9時許，傳出歌手在台上唱歌時，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突掏出利器，引起台下群眾恐慌，不少人奔逃，跌倒擦傷或受驚嚇；警方查證目擊者，後證實男子所持只是一支原子筆，烏龍一場；警方雖指會追查2男身分，但官方宣稱，跨年晚會湧34萬人觀看，讓警方感嘆，「找人如大海撈針」。

高雄跨年晚會昨晚在夢時代購物中心前的時代大道上舉行，晚上8時59分許，樂團「大象體操」主唱在台上演唱時，突然用英文爆粗口，並高喊「有人拿刀」，整個人往後退。

當時台下群眾區靠近舞台右側的群眾隨即出現騷動，有不少人往兩邊跑，形成推擠，尖叫聲四起，有人跌倒受傷，有人受到驚嚇，換氣不足，救護站瞬間湧入10餘人。

警方隨即在人群中調查發生何事，當時有目擊男性民眾指，看見一位年約20餘歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯疑似發生爭執後，抽出一把長約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作。

警方在事發區塊的現場拉出警戒，以九宮格方式蒐證調查，陸續帶回2男2女目擊者，查證事發經過。

據了解，其中一名目擊者指當時看到年輕男子掏出小水果刀，另一名目擊者則不確定是小刀，僅說似乎是「利器」之類的物品，一名莊姓少年和友人直指，男子掏出的其實是原子筆，由於這兩人最靠近當事人，警方採信說詞，證實該名男子掏出的是原子筆。

高雄跨年晚會因「原子筆」引起恐慌，烏龍一場，跨完年，經過一夜後，前鎮警分局警方今天上午指出，目前警方針對昨晚夢時代跨年活動案件，持續擴大調閱現場與周邊監視器追查當事人來去方向，依據目擊者所述特徵追查到案，以釐清案情。