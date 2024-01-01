悲傷跨年夜！空軍少尉輪休返家墜樓亡 原因待釐清

這名空軍少尉昨傍晚在苗栗老家不明原因墜樓身亡，事發後警方已連繫憲兵隊處理中，確切墜樓元仍待釐清。圖／民眾提供 一名今年才剛自政戰學院畢業，分發到花蓮空軍教準部服役的政戰少尉，昨天休假期間，在苗栗老家不明原因從透天住宅的三樓頂墜樓，經家屬發現後送醫急救後仍不治；由於該名少尉分發到部隊不到半年就發生不幸，墜樓原因不明，案由軍方及檢方調查釐清中。

據了解，該名少尉今年9月才剛自政院學院畢業，分發到空軍教準部服役，收假前不想回部隊，情緒不佳，未料昨天傍晚時，卻意外在住家墜樓不治，目前已連繫憲兵隊處理中。軍方則表示，墜樓少尉平時表現正常，看不出有任何異狀，昨天正值輪休返回苗栗市老家，卻在住家墜樓，目前全案由軍方及檢方調查釐清中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980