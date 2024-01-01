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悲傷跨年夜！空軍少尉輪休返家墜樓亡 原因待釐清
一名今年才剛自政戰學院畢業，分發到花蓮空軍教準部服役的政戰少尉，昨天休假期間，在苗栗老家不明原因從透天住宅的三樓頂墜樓，經家屬發現後送醫急救後仍不治；由於該名少尉分發到部隊不到半年就發生不幸，墜樓原因不明，案由軍方及檢方調查釐清中。
據了解，該名少尉今年9月才剛自政院學院畢業，分發到空軍教準部服役，收假前不想回部隊，情緒不佳，未料昨天傍晚時，卻意外在住家墜樓不治，目前已連繫憲兵隊處理中。軍方則表示，墜樓少尉平時表現正常，看不出有任何異狀，昨天正值輪休返回苗栗市老家，卻在住家墜樓，目前全案由軍方及檢方調查釐清中。
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