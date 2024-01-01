快訊

南投紫南宮元旦發錢母綿延逾5公里！憂衝擊交通 大年初一停發

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖偏財運旺 有貴人帶財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲傷跨年夜！空軍少尉輪休返家墜樓亡 原因待釐清

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

這名空軍少尉昨傍晚在苗栗老家不明原因墜樓身亡，事發後警方已連繫憲兵隊處理中，確切墜樓元仍待釐清。圖／民眾提供
這名空軍少尉昨傍晚在苗栗老家不明原因墜樓身亡，事發後警方已連繫憲兵隊處理中，確切墜樓元仍待釐清。圖／民眾提供
一名今年才剛自政戰學院畢業，分發到花蓮空軍教準部服役的政戰少尉，昨天休假期間，在苗栗老家不明原因從透天住宅的三樓頂墜樓，經家屬發現後送醫急救後仍不治；由於該名少尉分發到部隊不到半年就發生不幸，墜樓原因不明，案由軍方及檢方調查釐清中。

據了解，該名少尉今年9月才剛自政院學院畢業，分發到空軍教準部服役，收假前不想回部隊，情緒不佳，未料昨天傍晚時，卻意外在住家墜樓不治，目前已連繫憲兵隊處理中。軍方則表示，墜樓少尉平時表現正常，看不出有任何異狀，昨天正值輪休返回苗栗市老家，卻在住家墜樓，目前全案由軍方及檢方調查釐清中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

老家 空軍 憲兵

延伸閱讀

「曾墜機又喪妻」故事造假？ 經查非飛行員 外送員女兒證實「我媽沒過世」

勤益科大校園驚傳22歲女子墜樓亡 經查非校內學生

驚喜變驚嚇！「聖誕老人」爬24樓送禮 下秒失足百人面前墜樓亡

新北泰山傳一名國中生墜樓 新北消防局出動3車、8人馳援

相關新聞

年末悲劇！關西現役軍人駕車撞飛黃牌重機 騎士夫妻送醫不治

年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車...

高雄8旬婦駕車迴轉撞直行車 警員交管時慘遭另輛車撞飛腦震盪

82歲張姓老婦人昨晚駕車在高雄市苓雅區一處路口迴轉，撞上對向由李姓男子直行的轎車，轄區苓雅警分局民權派出所吳姓警員前往處...

影／高雄跨年晚會有人被砍？警局長：沒有，拿出來的是原子筆

高雄跨年晚會驚傳有人遭砍？高雄市警察局長林炎田昨晚親赴現場說明，經向莊姓少年等三名目擊者查證，昨晚8點59分，有兩名男子...

墾丁大街互嗆 鬥毆、追車、自撞釀1死

徐姓男子元旦連假和友人到墾丁遊玩，昨天凌晨得知二名友人在墾丁大街被九名騎車青少年圍毆，酒後怒駕賓士車載另三名友人飛車尋仇...

新竹風太狂？新竹跨年晚會吊臂攝影機砸傷6人幸無礙

2024新竹跨年晚會傳出意外，大新竹跨年公益演唱會今晚在竹市大湳雅公園登場，不過晚間風勢太強，不但「創作精靈」白安站不穩...

高雄駕駛元旦清晨闖紅燈 騎士遭撞飛機車起火燒毀

蔡姓男子駕車在元旦清晨4時許行經高雄前鎮區一處路口，搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的許姓騎士，再撞及路邊2輛自小貨車，許當場噴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。