影／高雄跨年晚會有人被砍？警局長：沒有，拿出來的是原子筆

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄跨年晚會驚傳有人遭砍？高雄市警察局長林炎田今晚親赴現場說明，經向莊姓少年等三名目擊者查證，今晚8點59分，有兩名男子發生爭吵，其中一人拿出原子筆，「所以有人被砍是烏龍」，但林炎田也指遲至今晚11點10分，警方尚未找到起口角那兩名男人。

林炎田今晚表示，警方經調查，一名莊姓少年與其兩位朋友，明確看到一位人士跟前面的阿伯有起口角，所以他全程看的很清楚，他有看到兩名男人口角之後，其中一人有拿出原子筆，「所以這是個烏龍，沒有刀械情況。」

林炎田表示，這個莊姓少年與他兩個朋友都有看得很清楚，「拿出來的是原子筆」，「很清楚的這就是一個烏龍，這是原子筆被誤認為刀子」，而事發地是面向群眾的舞台右側。

對網路有網友留言，自己的弟弟在晚會被砍，林炎田表示，「沒有，莊姓少年看得很清楚，就是口角後拿原子筆」，但警方目前尚未找到那兩名起口角的男子，現場已依九宮格方式加強警力。

高雄跨年晚會因一度傳出有人拿刀造成推擠，有民眾因此受傷。記者吳慧芬／攝影
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高雄市警察局長林炎田說明查證情況。記者吳慧芬／攝影
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原子筆 跨年晚會

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