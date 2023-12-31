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高雄跨年晚會引恐慌「利器」眾說紛紜 警證實是這東西

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄跨年晚會現場今晚9時許，傳出歌手在台上唱歌時，台下突然一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男，和一名阿伯發生爭執，突掏出利器引起台下群眾恐慌，原先警方指滋事者掏出長約6公分的小水果刀，後陸續向目擊者確認，證實只是原子筆，由於有群眾受傷，警方正追查阿伯和滋事者的身分，以釐清案情。

前鎮警分局警方指出，今晚跨年晚會現場，原先有目擊男性民眾表示，看見一位年約20餘歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯疑似發生爭執後，抽出一把長約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作。

當時周圍群眾見狀，嚇得四處竄逃，有人因此跌倒摔傷，警方隨即在現場蒐證調查，陸續帶回2男2女目擊者，查證事發經過。

據了解，其中一名目擊者指當時看到年輕男子掏出小水果刀，另一名目擊者則不確定是小刀，僅說似乎是「利器」之類的物品，另2名目擊者則直指，男子掏出的其實是原子筆，由於這兩人最靠近當事人，警方採信說詞，證實該名男子掏出的是原子筆。

警方指出，目前阿伯和鴨舌帽年輕男子尚未找到人，已根據掌握特徵，循線追查，以釐清事發經過。

高雄跨年晚會今晚9時許，傳有人持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾跌倒受傷，警方在現場調查。記者劉學聖／攝影
高雄跨年晚會今晚9時許，傳有人持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾跌倒受傷，警方在現場調查。記者劉學聖／攝影
高雄跨年晚會今晚9時許，傳有人持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾跌倒受傷。記者吳慧芬／攝影
高雄跨年晚會今晚9時許，傳有人持刀，現場群眾嚇得後退，有群眾跌倒受傷。記者吳慧芬／攝影

跨年晚會 原子筆

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