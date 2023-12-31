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僅穿短褲於基隆港潛泳…男抗拒救生艇協助 要眾人「別為我浪費資源」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

曾姓男子今天下午只穿著短褲在基隆港游泳，消防人員乘坐橡皮艇前往幫忙， 曾男漂浮水面未溺水。消防人員將他拉上救生艇送回岸邊時，曾男情緒激動，說他「沒效了」，非常抗拒。消防人員合力將他拉上岸後，由救護車送醫治療。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點36分接獲報案，海洋廣場水域有人在「港區游泳」。消防人員乘坐橡皮艇救援時，40多歲曾男刻意遠離橡皮艇，還一度潛入水中，最後疑體力不濟，被拉上橡皮艇載回海洋廣場。

據了解，曾男住在新竹，今天搭車來基隆找哥哥，下午從基隆港碼頭下水游泳，民眾發現打電話報案。目擊者說，曾男從西岸小艇碼頭往東岸游去，游到海洋廣場前方海域時，消防隊員搭橡皮艇要拉他一把，曾好像不願上船，越游越遠，最後疑體力難以支撐，消防人員逐漸靠近後將他拉上救生艇。

曾男上岸時情緒不穩，表示他的人生「無效了」，眾人費了一番工夫才將他從救生艇送上岸，將他固定在擔架後，由港消救護車送往衛生福利部基隆醫院治療。曾男落海原因由警方調查中。

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曾姓男子今天在基隆港區游泳（紅圈處），消防人員乘坐橡皮艇將他送回岸邊，合力拉上岸後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
曾姓男子今天在基隆港區游泳（紅圈處），消防人員乘坐橡皮艇將他送回岸邊，合力拉上岸後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
曾姓男子今天下午在基隆港游泳，消防人員乘坐橡皮艇將他送回岸邊，合力拉上岸後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝
曾姓男子今天下午在基隆港游泳，消防人員乘坐橡皮艇將他送回岸邊，合力拉上岸後送醫治療。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 碼頭 救護車

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