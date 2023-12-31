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父子釣魚池落水亡…檢警相驗死因為溺斃 要查違法露營場是否涉過失致死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水死亡案，檢警今天相驗，研判死因溺斃，並現場蒐證，啟動調查陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌。

30歲謝姓男子、2歲兒子偕同太太與親友，今年12月29日到卓蘭鎮小森時光農場，昨天被發現父子在農場內的釣魚池溺斃，因家屬住在彰化縣，苗栗地檢署囑託彰化地檢署今天代驗，陳姓業者並沒有到場，小孩的祖父想不到「怎麼去露營人就走了」。

祖父表示，兒子和媳婦都在台中上班，兩人都很孝順，一家3口常去露營，他也常探望他們，這次一家人到苗栗露營，就這樣走了，讓人沒有想到，從此天人永隔。

檢警相驗研判謝姓父子死因是溺斃，遺體發交家屬善後，至於陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌，檢察官指揮警方到小森時光錄影、拍照蒐證，將進一步偵辦，據了解，陳姓業者指稱父子溺水的釣魚池下午2點至4點才開放釣魚，謝姓父子一早就到釣魚池，因此發生意外，現場沒有工作人員。

業者昨晚在臉書PO文，對於發生意非常抱歉，深深感到非常自責，宣布園區將無限期停止營業，苗栗縣政府文化觀光局指出，小森時光農場沒有申請登記，涉及違法經營，將擇期會同縣府農業處、水利處等相關單位勘察，就違規事項開罰。

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水死亡案，檢警今天相驗，啟動調查陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水死亡案，檢警今天相驗，啟動調查陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌。圖／苗栗縣政府消防局提供

露營 過失致死 溺水 苗栗縣

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