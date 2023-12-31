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影／60歲男子心肌梗塞停止呼吸 里長、警消10餘人聯手救回

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名60歲李姓男子，日前突發心肌梗塞在路上暈倒，恰巧永吉里辦公室就在附近，里長夫婦先衝出來幫忙，隨後員警趕抵接手CPR，消防隊又來了八名救護員，前後共十餘人伸出援手。李男住院20天後康復，感謝所有救命恩人。

李男3日晚間6時許到住家附近運動後，沿三和國中圍牆行走於三和路四段160巷，突然便昏倒失去生命徵象，剛好被永吉里長劉蕙瑩看見，夫婦倆馬上衝過去查看，並打119報案。

里長丈夫由消防局護理師透過線上指導實施CPR，1名美食外送員騎機車路過也停下幫忙，隨後三重警分局永福派出所員警趕抵，由警員吳依靜接手持續心肺復甦術，患者恢復自主呼吸，沒多久救護車便趕抵，且來了8名救護員，初步處置後將李男送至新北市立聯合醫院三重院區。

李男住院20天康復，23日出院後與兒子、女兒特地帶著水果禮盒，到永吉里辦公室感謝里長、警員、消防隊員等人救命之恩。

救護車趕抵，8名救護員初步處置後將李男送至新北市立聯合醫院三重院區。記者林昭彰／翻攝
救護車趕抵，8名救護員初步處置後將李男送至新北市立聯合醫院三重院區。記者林昭彰／翻攝
李姓男子突發心肌梗塞在路上暈倒失去生命徵象，永吉里長劉蕙瑩（左）協助警員吳依靜（中）實施CPR。記者林昭彰／翻攝
李姓男子突發心肌梗塞在路上暈倒失去生命徵象，永吉里長劉蕙瑩（左）協助警員吳依靜（中）實施CPR。記者林昭彰／翻攝
李姓男子（前）康復出院，與兒子、女兒特地到永吉里辦公室感謝里長夫婦、警員、消防隊員等人救命之恩。圖／警方提供．
李姓男子（前）康復出院，與兒子、女兒特地到永吉里辦公室感謝里長夫婦、警員、消防隊員等人救命之恩。圖／警方提供．

救護員 外送員 CPR 心肌梗塞

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