影／60歲男子心肌梗塞停止呼吸 里長、警消10餘人聯手救回

新北市三重區1名60歲李姓男子，日前突發心肌梗塞在路上暈倒，恰巧永吉里辦公室就在附近，里長夫婦先衝出來幫忙，隨後員警趕抵接手CPR，消防隊又來了八名救護員，前後共十餘人伸出援手。李男住院20天後康復，感謝所有救命恩人。

李男3日晚間6時許到住家附近運動後，沿三和國中圍牆行走於三和路四段160巷，突然便昏倒失去生命徵象，剛好被永吉里長劉蕙瑩看見，夫婦倆馬上衝過去查看，並打119報案。

里長丈夫由消防局護理師透過線上指導實施CPR，1名美食外送員騎機車路過也停下幫忙，隨後三重警分局永福派出所員警趕抵，由警員吳依靜接手持續心肺復甦術，患者恢復自主呼吸，沒多久救護車便趕抵，且來了8名救護員，初步處置後將李男送至新北市立聯合醫院三重院區。

李男住院20天康復，23日出院後與兒子、女兒特地帶著水果禮盒，到永吉里辦公室感謝里長、警員、消防隊員等人救命之恩。