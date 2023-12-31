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年末悲劇！關西嚴重車禍 黃牌重機遭現役軍人撞飛夫妻命危
年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車，不明原因失控撞上對向雙載黃牌重機，68歲男性機車騎士和64歲女性乘客當場被撞飛、倒地不起，新竹縣消防局獲報到場，2人送醫前已無生命跡象，現仍在醫院搶救中。
新竹縣消防局指出，今天下午2點40分接獲羅馬公路37.9公里車禍通報，救護人員趕抵時，68歲陳姓男子、64歲楊姓女子已無生命跡象，立即將2人送至東元綜合醫院及國軍桃園總醫院，2人仍在搶救中，尚未脫離險境。
據悉，陳氏夫妻騎乘黃牌機車雙載，行經羅馬公路時，一輛往關西方向行駛，由現役軍人古男駕駛的轎車，不明原因失控撞上2人，由於撞擊力道猛烈，陳氏夫妻當場遭撞飛、倒地不起，其中丈夫被送往國軍桃園總醫院搶救；妻子則送往東元綜合醫院，目前均在搶救中。
肇事的古姓男子身分也曝光，據悉他是住在案發地附近的現役軍人，至於為何會失控撞上陳氏夫妻，警方已在調查釐清中。而命危的陳氏夫妻是新北人，趁元旦連假夫妻倆騎車南下兜風，沒想到卻發生意外，警方也提醒用路人，務必依速限行駛，以維交通安全。
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