新北男進派出所突昏厥倒地 警衝百米外消防隊救回一命

新北市鄭姓男子日前晚間走進海山分局新海派出所，警員見他表情痛苦便詢問他是否身體不適，鄭男點頭後突然昏倒在地。警員立即跑到隔鄰的海山消防分隊通報救護人員到場，救護人員研判鄭男疑似腦血管破裂，經初步急救後立即將他送醫急救，所幸經救治後鄭男已甦醒逐漸康復，家屬也對警、消的協助感激不已。

海山分局表示，家住板橋區的鄭姓男子19日晚間6時許獨自走進新海派出所，值班警員邱雋智見鄭男以手抱住頭部表情略顯痛苦且語焉不詳，遂詢問是否身體不適，鄭男點頭後旋即昏倒在地。

警員見狀立即跑到一旁的海山消防分隊通報，救護人員到場檢視後判斷鄭男疑似為腦血管破裂，經初步急救後立即送往亞東醫院救治，警方並聯繫鄭男家屬前往醫院照料，所幸鄭男救治後無生命危險。

海山分局長王鴻儒表示，近期氣溫驟降連日低溫，民眾應留意身體狀況，尤其是高血壓、心臟病及糖尿病患者，更要特別注意。如遇突發緊急狀況，可撥打119或110專線，警方及救護人員會立即到場提供協助。