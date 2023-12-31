遭假外送員偷走餐點 店家氣炸：不用偷 店裡有愛心待用餐

新北市1名男子昨天晚間來到中和區秀朗路1間便當店，假扮外送員神色如常的取走民眾訂的餐點。店家事後發現餐點被取走，氣得將監視器畫面PO網提醒其他同業注意。中和警方網路巡察發現立即與店家聯繫，並通知店家今天至警局製作筆錄，警方也擴大調閱附近監視器，待確認取餐男子身分後將通知他到案說明。

據了解，有網友在臉書社團「我是永和人」PO文：「各位店家朋友請注意，請小心此人，沒想到常常看電視上的假外送員偷餐事件，也在本店發生了！真的很無奈！有困難需要協助，本店有愛心待用餐！不需要這樣偷別人的東西。」

PO文一出後引起周遭許多店家回應，有店家表示：「附近很多店家都被幹過餐，應該是同一人建議你報警懲奸除惡，詐欺應該可以進去吃牢飯了」、「報警抓他，不要放過他」、「你這樣子放走他只會惡性循環而已。」