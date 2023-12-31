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遭假外送員偷走餐點 店家氣炸：不用偷 店裡有愛心待用餐

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名男子昨天晚間來到中和區秀朗路1間便當店，假扮外送員神色如常的取走民眾訂的餐點。店家事後發現餐點被取走，氣得將監視器畫面PO網提醒其他同業注意。中和警方網路巡察發現立即與店家聯繫，並通知店家今天至警局製作筆錄，警方也擴大調閱附近監視器，待確認取餐男子身分後將通知他到案說明。

據了解，有網友在臉書社團「我是永和人」PO文：「各位店家朋友請注意，請小心此人，沒想到常常看電視上的假外送員偷餐事件，也在本店發生了！真的很無奈！有困難需要協助，本店有愛心待用餐！不需要這樣偷別人的東西。」

PO文一出後引起周遭許多店家回應，有店家表示：「附近很多店家都被幹過餐，應該是同一人建議你報警懲奸除惡，詐欺應該可以進去吃牢飯了」、「報警抓他，不要放過他」、「你這樣子放走他只會惡性循環而已。」

中和分局秀山派出所警員網路巡邏時發現PO文後立即主動與店家聯繫，店家表示僅是好意提醒周圍店家，因工作繁忙將於今日擇時再至警局製作筆錄。警方後續並擴大調閱監視器，待確認男子身分後通知該名男子到案說明。

疑似假扮外送員的男子機車上還有外送箱。圖／擷取自臉書社團我是永和人
疑似假扮外送員的男子機車上還有外送箱。圖／擷取自臉書社團我是永和人
店家指控這名疑似假扮外送員的男子到店裡偷餐。圖／擷取自臉書社團我是永和人
店家指控這名疑似假扮外送員的男子到店裡偷餐。圖／擷取自臉書社團我是永和人

外送員 監視器

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