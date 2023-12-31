消防家庭日 台南消防人員與眷屬、義消同樂

2023年最後一天，為體恤消防人員和義消1年來的辛勞，台南市消防局第六大隊今天在北區隊部舉辦消防家庭日，提供中醫義診、義剪、精油整脊按摩等服務，讓消防人員、眷屬和義消放鬆舒壓，吸引逾450人與會同樂。

這次活動模式跳脫過往框架，以「享受服務」為主軸，透過家庭日模式舉辦，現場除邀集各家公益業者提供中醫義診、義剪、精油整脊按摩及餐飲饗宴等免費服外，邀請台南知名歐買尬舞團及麥當勞麥麥樂天團於現場表演同樂，讓參與消防人員能於平時高壓的節奏中讓身心靈獲得舒展放鬆。

消防局第六大隊所屬民力團體，義消、婦宣及相關顧問團成員為消防家族一份子，為感念他們平時於消防工作無私的付出奉獻，第六大隊出版義消風雲人物誌，以文字記錄其事蹟，發揚鳳凰精神，共同慶祝。

第六大大隊長邱淵明表示，衷心感謝所屬消防人員和義消義，平時於消防工作上無私的奉獻與犧牲，默默守護台南市民生命財產安全，希透過活動的辦理能讓大家能更緊密的融合一起，凝聚共同的信念，持續肩負保障公眾安全的巨擔。