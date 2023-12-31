快訊

馬士基貨輪紅海遇襲！美出動神盾驅逐艦護航 擊落2枚反艦飛彈

他怒批孩子遭霸凌學校無作為 傻眼指：師稱被打被罵「不可反擊」

賴清德惹毛管中閔 侯友宜：迫害大學自治的黑手 管校長加油

消防家庭日 台南消防人員與眷屬、義消同樂

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

2023年最後一天，為體恤消防人員和義消1年來的辛勞，台南市消防局第六大隊今天在北區隊部舉辦消防家庭日，提供中醫義診、義剪、精油整脊按摩等服務，讓消防人員、眷屬和義消放鬆舒壓，吸引逾450人與會同樂。

這次活動模式跳脫過往框架，以「享受服務」為主軸，透過家庭日模式舉辦，現場除邀集各家公益業者提供中醫義診、義剪、精油整脊按摩及餐飲饗宴等免費服外，邀請台南知名歐買尬舞團及麥當勞麥麥樂天團於現場表演同樂，讓參與消防人員能於平時高壓的節奏中讓身心靈獲得舒展放鬆。

消防局第六大隊所屬民力團體，義消、婦宣及相關顧問團成員為消防家族一份子，為感念他們平時於消防工作無私的付出奉獻，第六大隊出版義消風雲人物誌，以文字記錄其事蹟，發揚鳳凰精神，共同慶祝。

第六大大隊長邱淵明表示，衷心感謝所屬消防人員和義消義，平時於消防工作上無私的奉獻與犧牲，默默守護台南市民生命財產安全，希透過活動的辦理能讓大家能更緊密的融合一起，凝聚共同的信念，持續肩負保障公眾安全的巨擔。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，近年來相關救災救護器材、車輛及裝備皆持續的的更新補充，消防人力的部分獲得大幅的增補，目的不外乎能作為外勤第一線同仁最堅強的後盾，讓消防人員能沒有後顧之憂持續來守護大台南家園。

台南市消防局第六大隊今天舉辦消防家庭日，消防人員與眷屬、義消接受按摩舒壓。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局第六大隊今天舉辦消防家庭日，消防人員與眷屬、義消接受按摩舒壓。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局第六大隊出版義消風雲人物誌，以文字記錄義消婦宣中隊副中隊長陳淑貞等義消事蹟。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局第六大隊出版義消風雲人物誌，以文字記錄義消婦宣中隊副中隊長陳淑貞等義消事蹟。記者黃宣翰／攝影
台南市消防局第六大隊今天舉辦消防家庭日，歐買尬舞團表演獲好評。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局第六大隊今天舉辦消防家庭日，歐買尬舞團表演獲好評。記者黃宣翰／翻攝

台南 中醫 按摩

延伸閱讀

竹市119近6萬通報案電話 6成4屬無效報案 比去年爆增7000通

攝影器材店鋰電池起火燃燒 消防到場救出6人撲滅火勢

台2線釣客找釣點跌落3米深岩石縫 抬救跨岩石區送醫

地面溼...婦人汐止登山滑倒肩膀脫臼 消防搬運下山

相關新聞

影／不與我跨年爭風吃醋？ 開車追到宜蘭持球棍毆傷2女

跨年釀糾紛，今天凌晨1點47分在宜蘭蘇澳鎮娜娘路發生砸車糾紛，警方初步了解，梁姓與胡姓女性友人與一群朋友開車，從桃園要到...

影／蘆洲警分局2023全年取締酒駕649件 罰鍰總額超過5800萬

新北市蘆洲區57歲周姓男子，不到1周之前才因酒駕被移送法辦吊扣駕照，前天又喝了威士比騎機車闖紅燈被警方攔下，加重罰則再罰...

遭假外送員偷走餐點 店家氣炸：不用偷 店裡有愛心待用餐

新北市1名男子昨天晚間來到中和區秀朗路1間便當店，假扮外送員神色如常的取走民眾訂的餐點。店家事後發現餐點被取走，氣得將監...

疑蓄意破壞 50元大小石頭貫穿古蹟窗戶 館方：勿以身試法

台南山上水道花園博物館工作人員日前發現，B館窗戶玻璃有一處直徑3公分以上的大洞，與50元硬幣大小的石頭，判斷疑遭不明人士...

北市女「坐椅子」肉身占車位 警：已違法可處500元罰鍰

網路社群社會事新聞影音上傳一段影片，可見一輛賓士車在北市大安區要停車，路邊停車格卻被一名女子「坐椅子」占車位，賓士車說「...

英勇救4人他們卻跑了 殉職消防分隊長父提疑點盼追查

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺本月28日和隊員合力救出火場受困4名男子，卻在搜索火場過程中不幸殉職。游尚樺父親悲慟寫下一封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。