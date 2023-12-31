影／不與我跨年爭風吃醋？ 開車追到宜蘭持球棍毆傷2女

跨年釀糾紛，今天凌晨1點47分在宜蘭蘇澳鎮娜娘路發生砸車糾紛，警方初步了解，梁姓與胡姓女性友人與一群朋友開車，從桃園要到台東跨年，行經宜蘭時被嫌犯分開兩輛車攔下，叫罵「為何逼車」？持球棒砸毀對方一輛白色賓士車，造成梁、胡兩人受傷後逸，警方掌握對象，趕往桃園抓人。

當時連夜要趕到花蓮跨年的人車還不少，嫌犯8人分開兩輛車，攔下被害人的白色賓士車輛後，持棍棒朝車窗及車燈猛砸，邊砸車口中還大罵「你插什麼車啊」、「什麼意思」、「他Ｘ的」。

被害女生驚聲尖叫回嗆「幹什麼東西啊」，雙方應該認識。整個砸車過程都被民眾錄下，今天被po上黑色豪門企業，還標註「棒球隊」。

被害人梁姓（87年次）駕駛與胡姓（88年次）副駕駛是女性友人，賓士白車乘坐4人，另有朋友開了兩輛車，3輛車要一起去台東跨年，卻在蘇澳鎮娜娘路被攔下車被砸。事發當下，胡女為了保護梁女而受傷，兩人送醫，嫌犯8人砸車傷人後開車逃回桃園。

從被錄下的影片看起來像是行車糾紛，從蘇花改路口一路追到事發地點的過程約7、8分鐘，經警方詳細調查，雙方都是認識朋友，疑因被害一方女姓友人，不與嫌犯跨年，要跟別人去台東跨年，使得嫌犯一路追車到宜蘭，夥同友人持棍棒毀損車輛、攻擊被害人洩憤。