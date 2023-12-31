快訊

多吃山葵有助加強記憶力可望預防失智症？教授告訴你實情為何

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

影／不與我跨年爭風吃醋？ 開車追到宜蘭持球棍毆傷2女

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

跨年釀糾紛，今天凌晨1點47分在宜蘭蘇澳鎮娜娘路發生砸車糾紛，警方初步了解，梁姓與胡姓女性友人與一群朋友開車，從桃園要到台東跨年，行經宜蘭時被嫌犯分開兩輛車攔下，叫罵「為何逼車」？持球棒砸毀對方一輛白色賓士車，造成梁、胡兩人受傷後逸，警方掌握對象，趕往桃園抓人。

當時連夜要趕到花蓮跨年的人車還不少，嫌犯8人分開兩輛車，攔下被害人的白色賓士車輛後，持棍棒朝車窗及車燈猛砸，邊砸車口中還大罵「你插什麼車啊」、「什麼意思」、「他Ｘ的」。

被害女生驚聲尖叫回嗆「幹什麼東西啊」，雙方應該認識。整個砸車過程都被民眾錄下，今天被po上黑色豪門企業，還標註「棒球隊」。

被害人梁姓（87年次）駕駛與胡姓（88年次）副駕駛是女性友人，賓士白車乘坐4人，另有朋友開了兩輛車，3輛車要一起去台東跨年，卻在蘇澳鎮娜娘路被攔下車被砸。事發當下，胡女為了保護梁女而受傷，兩人送醫，嫌犯8人砸車傷人後開車逃回桃園。

從被錄下的影片看起來像是行車糾紛，從蘇花改路口一路追到事發地點的過程約7、8分鐘，經警方詳細調查，雙方都是認識朋友，疑因被害一方女姓友人，不與嫌犯跨年，要跟別人去台東跨年，使得嫌犯一路追車到宜蘭，夥同友人持棍棒毀損車輛、攻擊被害人洩憤。

蘇澳警方製作被害人筆錄後，目前已掌握相關嫌疑人身分，積極前往查辦中，將火速查緝相關人等到案。

不與我跨年？兩群年輕人疑似爭風吃醋，從桃園開車追到宜蘭攔下被害人車輛，嫌犯持球棍毆傷2女，過程被錄下。蘇澳警方掌握嫌犯身分，前往桃園逮人。圖／翻攝自黑色豪門企業
不與我跨年？兩群年輕人疑似爭風吃醋，從桃園開車追到宜蘭攔下被害人車輛，嫌犯持球棍毆傷2女，過程被錄下。蘇澳警方掌握嫌犯身分，前往桃園逮人。圖／翻攝自黑色豪門企業

跨年 台東 蘇澳

延伸閱讀

台南跨晚日韓雙女神登台 周興哲、艾怡良獻唱

大學電商課程預售會開賣 跨年保暖用品最熱銷

澎湖跨年歡聚縣府廣場 歌舞、煙火將接力演出

東北季風挾境外污染物 跨年連假各地留意空氣品質

相關新聞

為割頸國中生穿白衣默哀 網友發起1月6日立院快閃

新北市某完全中學本月25日發生校園喋血案，被害人遭同校學生以彈簧刀刺中頸部、胸部等處，身重10刀，搶救不治。此事引發社會...

影/不與我跨年爭風吃醋？ 開車追到宜蘭持球棍毆傷2女

跨年釀糾紛，今天凌晨1點47分在宜蘭蘇澳鎮娜娘路發生砸車糾紛，警方初步了解，梁姓與胡姓女性友人與一群朋友開車，從桃園要到...

影／新北機車翹孤輪耍帥白目PO網 招來4萬6罰款並移送法辦

一群年輕人共6輛機車，昨天凌晨路過新北市八里區龍米路，其中1輛開始耍帥翹孤輪展特技，同行友人還錄影上傳網路，警方發現主動...

元旦連假花蓮2山友摔傷 空勤直升機一同吊掛救援

許多山友趁元旦3天連假登山迎接2024年，2名山友卻相繼受傷，54歲郭姓男山友昨天攀登馬比杉山時不慎在雪地滑倒，導致頭部...

台大登山社男生受困南橫山谷一整晚 今早順利獲救

台大登山社沈姓男學生共13人行走古道從咲咲山轉往轆轆溫泉，昨日山區天候不佳撤退，沈男下山途中，意外摔落50公尺深山谷，一...

國中生割頸案引發衝突 退休校長憶拜會宮廟老大 才解師生騒擾難題

新北市一名國中學生遭同學持刀割頸死亡，社會譁然。基隆市退休教長楊熾瀧憶起30年前，為解決幫派介入校園， 他直接到宮廟拜訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。