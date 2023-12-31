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影／新北機車翹孤輪耍帥白目PO網 招來4萬6罰款並移送法辦
一群年輕人共6輛機車，昨天凌晨路過新北市八里區龍米路，其中1輛開始耍帥翹孤輪展特技，同行友人還錄影上傳網路，警方發現主動偵辦，針對未掛車牌、危險駕駛最高可罰4萬6800元，再依公共危險罪嫌函送地檢署。
網路社群「社會事影音平台」今天上午貼出短影音，畫面中只有1輛拆掉牌照的機車，在新北市八里區龍米路二段，不但耍特技僅用後輪行駛，還多次切換內、外側車道騎了數百公尺。
轄區蘆洲警分局看到影片立刻著手調查，事發於昨天凌晨2時許，當時無人報案，監視器顯示共有6輛機車同行，只有1名21歲林姓男子拆除牌照、在道路上騎車翹孤輪危險駕駛，另有1車也拆除牌照，其餘4車4人沒有明顯違規。
警方自上午8時許陸續前往北市北投、新北三芝地區，將其中5名年齡從18歲到22歲的騎士帶回調查，還有1人尚未到案。
警詢後，針對林男刻意拆除車牌行駛，處3600元以上1萬0800元以下罰鍰並吊銷牌照、危險駕駛處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，再依刑法公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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