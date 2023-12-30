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新北警嚴正聲明：治安穩定 勿以片面數據抹煞警察的血汗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

民進黨發言人張志豪今天表示，國民黨總統候選人侯友宜請假近新北市長快100天，放任新北治安不顧，根本和黑道掛鉤一起，票投國民黨，黑道無法擋。新北市警局今發出嚴正聲明指出，新北市治安穩定，獲警署評比多項績優 ，呼籲勿以片面數據抹殺警察弟兄出生入死，為市民守護安居家園的努力。

新北市警局表示，新北市轄區遼闊且居住人口逾4百萬人為全國之最，單以刑案發生數評斷治安並不公平，以六都每10萬人口數換算，2023年1月至11月新北市犯罪人口率為六都第2佳，犯罪破獲率近年來也是逐年上升，除防制幫派成效為連續兩年列全國特優外，2023年上半年查緝非法槍械工作亦為全國第1名，同時攔阻詐騙款項金額高達8億600餘萬元，較去年增加六成，查獲詐欺集團232件共2162人，均為歷年最高，榮獲警政署頒發「國家警光獎–團體組偵查犯罪類」全國第1名殊榮。

市警局指出，日前中正大學公布調查研究，有高達90.25%民眾對新北市居家安全持正面肯定，為5年來新高，且在掃蕩毒品、取締酒駕等方面也呈現高滿意度，盼民意代表勿任意以片面數據或資訊來製造對立，並抹煞新北市全體警察對治安所作的努力，打擊基層警察士氣，新北市警局將持續精進偵防策略、充實科技偵查能量，也期待社會大眾對於每天在街頭打擊犯罪、維護交通，認真辛勞的警察同仁多予支持與鼓勵，共同為良好的宜居城市。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市警局在土城當鋪槍擊案發生後立即成立專案小組實施三波掃蕩、強力壓制幫派氣焰。圖／警方提供
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新北市刑大兩年前查獲竹聯幫和堂大哥林秉豐勾結東南亞毒梟，以木條夾藏方式走私1172塊海洛因磚來台，為陸上最大宗海洛因毒品案。圖／警方提供
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警察 黑道

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