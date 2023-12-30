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影／高雄3機車鬧區追撞波及轎車釀3傷 警研判這原因肇事
高雄市前金區五福三路今天上午發生一起追撞車禍，3輛機車相互碰撞後倒地滑行，其中一輛機車又擦撞路過轎車，事故造成7旬老翁及2名女騎士輕傷，幸傷者無大礙未就醫；警方初步研判肇事原因係機車前後未保持安全距離釀禍。
警方調查，吳姓女子（22歲）今天上午10時許騎機車行經前金區五福三路與仁德路口時，疑未和前方的賈姓女子（34歲）保持距離，擦撞賈女的機車，賈女又撞及前方黃姓老翁（71歲）的機車。
賈女機車滑行後，擦撞葉姓男子（54歲）駕駛的轎車，事故造成吳、賈兩名女子及黃翁受傷，警消獲報趕抵現場，救護員檢視3名傷者均為手腳擦傷，簡要包紮未送醫。
警方對4人施以酒測，無人喝酒，初步研判，肇事原因係機車前後未保持安全距離致釀禍，後續肇事責任，由交通大隊進一步判定釐清。
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