24小時內2起死亡車禍 台11線花蓮路段連假增設移動測速

台11線31公里處知名景點、花蓮豐濱鄉芭崎暸望台附近，在連假前夕，不到24小時接連發生兩起車禍，造成2人死亡、3人受傷。該路段為連續山路彎道，警方已在連假期間增設移動式測速照相設備，提醒出遊民眾注意安全，減速慢行。

第一起車禍發生在28日下午3時17分，27歲高姓男子駕駛自小客車往北行駛，疑似天雨路滑或者沒有注意到車前狀況，偏離車道，與對向30歲蘇姓男子駕駛的小客車發生側撞，高男傷者送醫不治，蘇男及妻子、不到一歲的幼女輕微擦挫傷，沒有生命危險。

相隔10多個小時，29日上午7時59分，在距離上起車禍不到500公尺的台11線31.1公里處，又有28歲張姓男子騎乘大型重型機車往南行駛時，疑似因為天雨路滑自摔，撞上對向車道邊溝，張男失去生命跡象，送醫急救仍告不治。

警方表示，兩起車禍都還在調查肇事原因。台11線有最美省道公路之稱，因鄰近海岸線且道路寬敞，成為許多超跑及大型重機愛好者聖地。事故路段為山區連續彎道，不時有車輛挑戰高速過彎。台11線0至72.5公里路段，去年就發生4件死亡車禍，132件車禍傷亡案件。