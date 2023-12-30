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明天跨年夜！101周遭擁擠路段 警規劃「防踩踏小組」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

明天就是跨年夜，101大樓煙火秀即將登場，轄區信義警分局今天上午說明維安及交通疏導措施，警方將在市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面；並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，同時在人潮擁擠路段，規劃「防踩踏小組」。

信義分局在跨年晚會期間，結合北市刑大特勤中隊及新北市警局警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。此外，信義分局將在市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面，築成嚴密的地面防護網，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網。

晚會期間信義分局將在主辦單位等5處服務台旁，分別設置機動派出所，提供交通管制、受理拾得（遺失）物及為民服務等事項。為免發生人群踩踏傷亡事故，警方針對人潮易聚集區域，包括主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等，規劃「防踩踏小組」，在活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，輔以LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明設備等，引導民眾明確的疏散動線，發現推擠或跌倒情形，立即派員至現場介入，避免傷亡擴大，並通報現場救護人員及時救援。

明天就是跨年夜，台北市信義警分局今天上午說明維安措施，將出動北市刑大特勤隊及警犬到場維安。記者廖炳棋/翻攝
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明天就是跨年夜，台北市信義警分局今天上午說明維安措施，將出動北市刑大特勤隊及警犬到場維安。記者廖炳棋/翻攝
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明天就是跨年夜，台北市信義警分局今天上午說明維安措施，將出動北市刑大特勤隊及警犬到場維安。記者廖炳棋/翻攝
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明天就是跨年夜，台北市信義警分局今天上午說明維安措施，將出動北市刑大特勤隊及警犬到場維安。記者廖炳棋/翻攝
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明天就是跨年夜，台北市信義警分局今天上午說明維安措施，將出動北市刑大特勤隊及警犬到場維安。記者廖炳棋/翻攝
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空拍機 跨年晚會

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