明天跨年夜！101周遭擁擠路段 警規劃「防踩踏小組」

明天就是跨年夜，101大樓煙火秀即將登場，轄區信義警分局今天上午說明維安及交通疏導措施，警方將在市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面；並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，同時在人潮擁擠路段，規劃「防踩踏小組」。

信義分局在跨年晚會期間，結合北市刑大特勤中隊及新北市警局警犬隊，針對主舞台及鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。此外，信義分局將在市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，以三層遞進方式架設大型警備車及改道牌面，築成嚴密的地面防護網，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施干擾、迫降，建構空中攔截網。