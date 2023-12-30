10公尺菩提樹倒 壓傷4老2命危

埔里台灣地理中心碑園區大樹昨天清晨倒伏，當場壓到4名正在晨運中的長者。圖／民眾提供 路樹殺人悲劇重演，南投縣埔里鎮台灣地理中心碑園區內1棵超過10公尺的菩提樹，昨天清晨5點半突然倒伏釀災，正在晨運的3男1女長者閃躲不及被壓在大樹下，其中2人傷勢嚴重，轉送台中榮總搶救。中榮表示，2名傷者因全身多處骨折、出血，生命現象不穩定，有生命危險。

現場目擊者表示，昨天清晨看到大樹由施工圍籬內往知安路倒下，就看到有多人閃避不及被壓到，現場哀號不斷，南投消隊局中心碑分隊獲報立刻前往救人，並以電鋸鋸斷壓人的大型樹幹，發現其中2名75歲及77歲傷勢嚴重，由中心碑分隊載送醫急救。

中榮表示，75歲徐男的頭部、胸骨、腰椎和大腿骨有多處骨折、出血，77歲賴男肋骨骨折，後來轉送台中榮總搶救。埔里基督教醫院則收治67歲徐女，她肩膀挫傷，觀察無礙後已離院；63歲林男因胸部、肺部挫傷，在急診留觀，已安排住院。

日月潭國家風景區管理處表示，地理中心碑園區由日管處管轄，是鎮民晨昏運動熱區，園區最下方處正在改善環境，懷疑最近因執行排水溝工程，加上連日來降雨造成土質鬆軟，以致樹倒傷人。大樹是否有疾病仍待調查，目前工程已緊急停工，將對其他園內鄰近老樹加固，重新檢視樹木狀況安全無虞後再施工。

日管處表示，工地有投保營造險，將督促廠商負責後續理賠，至於路樹倒伏原因還要進一步調查釐清。

森林法規定森林以外的群生竹木、行道樹或單株樹木，每5年至少普查一次。日管處埔里站主任陳建仲說，2020年交通部將地理中心碑、虎頭山、地母廟等知名景點納入日管處管轄，至今尚未普查過園區樹木。倒伏的菩提樹樹齡超過30年，將會對園內樹木全面健檢。

農業部林業署表示，將責請南投縣政府將日管處轄管的樹木，盡速依森林法規定完成普查，如有符合標準的受保護樹木，應立即造冊加強維管，若有專業技術上的問題，林業署及林業試驗所可協助。

都市林協會副理事長陳鴻楷表示，此案顯示多數樹木主管機關並不關心樹木引發的公共安全，日管處遲未普查樹木，當然就不知道這棵傷人的菩提樹是否列為受保護樹，也就不會事前採取相關預防措施，造成法令形同虛設，再一次付出民眾重傷的沉痛代價。