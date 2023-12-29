埔里中心碑園區大樹倒伏傷人 日管處：景觀工程約需1年
埔里中心碑景觀園區大樹倒伏傷人事故，日月潭國家風景區表示，埔里地理中心碑及虎頭山風景區劃入日管處以來，近來因進行園區水土保持的排水工程，目前初估可能是因連日降雨致土質鬆軟而釀災，外表觀察這棵10公尺的大樹，是從圍籬內部向外傾倒在知安路上，因而造成正在晨運經過的3男1女老人家，因閃躲不及被壓在大樹下，由119將傷者緊急送醫。
日管處表示，地理中心碑園區今年11月暫時封閉，整個景觀園區都架設圍籬進行環境改造，以及興建旅遊服務站等設施，事故後已配合埔里鎮公所農觀課人員抵達現場，立刻指揮以電鋸鋸斷壓人的大型樹幹，並以最快速度進行路面排障以恢復通車，強調詳細工安事故原因還需要進一步調查釐清。
南投縣埔里鎮地理中心碑景點，已經納入日月潭國家風景區範圍，日管處去年度先完成地理中心碑山頂觀景平台建設，下一年度將再編列6千萬元經費，針對中心碑入口處遊客動線安全，停車空間、入口意象、公廁，還有遊客資訊站等設施改善，從上個月開始動工，施工期程約需1年。
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