埔里中心碑園區大樹倒伏傷人 日管處：景觀工程約需1年

埔里中心碑景觀園區大樹倒伏傷人事故，日月潭國家風景區表示，埔里地理中心碑及虎頭山風景區劃入日管處以來，近來因進行園區水土保持的排水工程，目前初估可能是因連日降雨致土質鬆軟而釀災，外表觀察這棵10公尺的大樹，是從圍籬內部向外傾倒在知安路上，因而造成正在晨運經過的3男1女老人家，因閃躲不及被壓在大樹下，由119將傷者緊急送醫。

日管處表示，地理中心碑園區今年11月暫時封閉，整個景觀園區都架設圍籬進行環境改造，以及興建旅遊服務站等設施，事故後已配合埔里鎮公所農觀課人員抵達現場，立刻指揮以電鋸鋸斷壓人的大型樹幹，並以最快速度進行路面排障以恢復通車，強調詳細工安事故原因還需要進一步調查釐清。