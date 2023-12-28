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太囂張！賓士男違規被國中生勸 惱怒開車衝群眾還拿棍要追

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今天下午開賓士車到台中市潭子區潭秀國中，違規停車被學生勸說，男子惱羞成怒，大罵要撞死人，立即開車衝上人行道上的學生群，學生尖叫，有學生嚇哭，男子還拿出棍棒，學生家長說太囂張，台中市議員蕭隆澤說這種恐怖行為一定要嚴辦。

臉書爆料公社今晚有人Po影片和照片說「這社會怎麼了，根本殺人未遂」，畫面中一名男子開賓士車，違規停路邊，學生告知公車停靠區不能停車，男子開車上人行道後作勢要衝撞學生群，當時有多位學生正放學等公車，看到賓士車衝上來都驚嚇尖叫。

PO影片的人說，這名男子應該也是學生家長，接送小孩竟作此瘋狂行為，有多位學生嚇哭，台中市議員蕭隆澤說，已有人報案，台中市大雅警分局將派偵查隊調查，朝公共危險和恐嚇罪偵辦。

一名男子今天開賓士車在台中潭子潭秀國中違規停車，被學生勸阻後惱怒，還拿出棍棒。圖／取自臉書爆料公社
一名男子今天開賓士車在台中潭子潭秀國中違規停車，被學生勸阻後惱怒，還拿出棍棒。圖／取自臉書爆料公社

台中市 人行道 議員

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