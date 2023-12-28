聽新聞
test
0:00 / 0:00
太囂張！賓士男違規被國中生勸 惱怒開車衝群眾還拿棍要追
一名男子今天下午開賓士車到台中市潭子區潭秀國中，違規停車被學生勸說，男子惱羞成怒，大罵要撞死人，立即開車衝上人行道上的學生群，學生尖叫，有學生嚇哭，男子還拿出棍棒，學生家長說太囂張，台中市議員蕭隆澤說這種恐怖行為一定要嚴辦。
臉書爆料公社今晚有人Po影片和照片說「這社會怎麼了，根本殺人未遂」，畫面中一名男子開賓士車，違規停路邊，學生告知公車停靠區不能停車，男子開車上人行道後作勢要衝撞學生群，當時有多位學生正放學等公車，看到賓士車衝上來都驚嚇尖叫。
PO影片的人說，這名男子應該也是學生家長，接送小孩竟作此瘋狂行為，有多位學生嚇哭，台中市議員蕭隆澤說，已有人報案，台中市大雅警分局將派偵查隊調查，朝公共危險和恐嚇罪偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言