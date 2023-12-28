「紅斑馬」元旦不打烊！ 國道相關疏運服務措施看這裡
2024年元旦3天假期從這個月30日開始，預期國道各路段將湧現大量車潮。為維護國道3天連續假期交通順暢，高速公路局將實施3項交通疏導措施，國道警也不放假同步派員協助交管疏運。建議民眾上路前可先用手機打開1968App或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況，善用替代道路以避開壅塞路段。
國道警察局表示，2024年元旦假期從這個月30日至明年1月1日為止，為期3天的元旦連續假期，勢必國道各路段會湧入大量返鄉、遊玩車潮。高公局針對國道疏運實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等3項措施。
國道警提醒民眾，開車上國道前，可先打開手機1968APP或上高速公路局網站了解管制措施與即時路況，並善用替代道路，以避開壅塞路段。另外，全台包括台北市101大樓、台中市水湳中央公園、台中市麗寶樂園、雲林縣劍湖山育樂世界及高雄市義大世界等多處有施放跨年焰火，提醒駕駛人於焰火施放展演時段，勿於國道慢速行駛、違規臨停路肩觀看。
若駕駛人違反上述違規情形，國道警將依道路交通管理處罰條例第33條第1項之規定，汽車行駛於高速公路、快速公路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則，行車速度超過規定之最高速限或低於規定之最低速限，開處3000元以上6000元以下罰鍰。
若在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，將依道路交通管理處罰條例第43條第1項開處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，當場禁止其駕駛並吊扣該汽車牌照6個月，國道警察將編排警力驅離及加強取締違規。
最後呼籲民眾，發生輕微事故，應先開啟危險警告燈，並於車輛後方100公尺處豎立故障標誌，儘速照相紀錄將車移至安全處所，以免二次事故發生，同時，利用1968APP警政報案，國道警方經通報會馬上派人處理，確保用路人行車平安。
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