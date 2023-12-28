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影／嚇死！高雄建築工地鷹架整片倒下！道路受阻壓損2車
高雄市前金區1處建築改建工地，今天中午鷹架倒塌，封阻自強一路雙向車道，壓損停路旁的2輛汽機車，附近住戶及里長吃驚，直呼幸好當時沒人車經過，不然後果不堪設想。
這場鷹架倒塌事故，發生在高雄市前金區自強一路與武強街口，是2間分別2樓、3樓建築獎改建的工地所架設的鷹架倒塌。這處工地是準備將2棟建築一起改建，約1周前架設鷹架施工。
今天中午12時30分左右，工人休息時間，約3樓高的鷹架突然往自強一路倒下，傳出巨大聲響，倒下的鷹架正好封阻自強一路雙向車道。
停在建築工地旁的1輛小貨車和1輛機車，被倒下的鷹架壓損，附近居民及店家都被巨大聲響嚇一大跳。
鷹架倒塌後，當時正在小貨車上的劉姓男子驚魂未定，說他停車在車上吃完飯，剛吃完正要開車門，突然鷹架垮下，嚇他一跳，要是早幾秒鐘下車就被鷹架壓到了。
附近居民說，當時突然刮起一陣強風，目睹鷹架應聲倒下，「那陣風真強」幸好當時剛好沒有人車路過，是不幸中的大幸，不然後果不堪設想。
高雄市警新興分局據報，派員趕抵事故現場，立即疏導交通，禁止人車通行，並通知工地施工業者，清理倒下的鷹架，至今天下午近2時，才逐漸清出車道。
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