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又是鼬獾！狂犬病拉警報 苗栗南庄人心惶惶
苗栗縣南庄鄉最近首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，因山區道路經常可見路殺鼬獾，縣議員楊文昌說已造成人心惶惶，縣府協同南庄鄉公所明天，並挨家挨戶補強施打狂犬病疫苗。
農業部動植物防疫檢疫署昨天發布南庄鄉狂犬病疫情，指出上個月29日在南庄鄉捕捉監測鼬獾，農業部獸醫研究所12月26日檢出確診感染狂犬病，也是苗栗縣今年第四例，前三例分別在卓蘭鎮、泰安鄉，也全部是鼬獾，大安溪疫情防線失守，並往北南庄鄉首次淪陷，四例都沒有人員遭咬傷。
苗栗縣議會今天臨時會，楊文昌說，狂犬病入侵南庄，居民口耳相傳人心惶惶，尤其是山區苗21線、縣道124線，經常可見路殺鼬獾屍體，可見鼬獾數量頗多，更讓人憂心忡忡狂犬病。
縣議員陳光軒要求縣府加強有關防治狂犬病的宣導，讓居民獲得正確知識，縣府農業處長陳樹義、動防所所長張俊義表示，縣府第一時間規畫，明天上午9點至中午12點在南庄鄉公所前，施打犬、貓狂犬病疫苗，另派員挨家挨戶補強施打疫苗。
縣府呼籲如果發現任何死亡野生動物，可通知動防所，切勿自行處理，遵守「2不1要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬、貓，及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，避免狂犬病在人畜間傳播。
民眾如果不慎遭野生動物，或流浪犬貓抓咬傷，最好以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後盡速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。
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