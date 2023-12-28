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「學長你還欠我一頓飯」29歲暖男分隊長殉職 弟兄淚灑備勤室

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今晨在移工宿舍火警救出4人後，又折返而不幸遭濃煙嗆昏送醫不治，消息讓弟兄震驚、一時都難以接受，不敢相信隊上最暖的「湯瑪士學長」竟然會進去火場後就未再出來，更有弟兄不捨「你還欠我一頓飯！」不願接受他殉職事實。

高雄長大的游尚樺，從小便立志要當英勇的警消，18歲那年從高中畢業後，隨即以高分錄取中央警察大學，在學校的表現也都很優秀，同學對他的印象都是覺得游尚樺雖然不多話，但總是很有正義感、會關心身旁的每個人。

中央警察大學81期畢業後，游尚樺曾在新北市消防局竹圍分隊服務，去年才剛調到新竹縣服務，先是接任第一大隊分隊長，去年9月21日才再接任新工分隊長，因為個性很暖，更被封最暖分隊長封號，而要好的弟兄們還都親切稱呼他為「湯瑪士學長」。

在隊上，游尚樺時常帶著隊員們訓練，自己更拍攝教學影片作為消防宣導之用，雖然不多話，但總能感受到他暖暖的關心，甚至消防演習時擔心隊員過於勞累，還寧願犧牲自己的休假分擔演習工作，卻不料被一場火奪走性命。

據了解，今上午火警已撲滅後，游尚樺才帶著隊員入內搜索，但不知為何過程中，游尚樺竟進去後遲遲未出來，直到同仁再次入內搜索，才發現游尚樺已經倒在屋內，疑似遭濃煙瞬間嗆昏、送醫不治。

游尚樺（右1）去年才與弟兄參加火災技術與戰術體能交流競賽奪下緊急救援全國優勝。圖／新竹縣消防局
游尚樺（右1）去年才與弟兄參加火災技術與戰術體能交流競賽奪下緊急救援全國優勝。圖／新竹縣消防局

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