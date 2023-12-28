「學長你還欠我一頓飯」29歲暖男分隊長殉職 弟兄淚灑備勤室

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今晨在移工宿舍火警救出4人後，又折返而不幸遭濃煙嗆昏送醫不治，消息讓弟兄震驚、一時都難以接受，不敢相信隊上最暖的「湯瑪士學長」竟然會進去火場後就未再出來，更有弟兄不捨「你還欠我一頓飯！」不願接受他殉職事實。

高雄長大的游尚樺，從小便立志要當英勇的警消，18歲那年從高中畢業後，隨即以高分錄取中央警察大學，在學校的表現也都很優秀，同學對他的印象都是覺得游尚樺雖然不多話，但總是很有正義感、會關心身旁的每個人。

中央警察大學81期畢業後，游尚樺曾在新北市消防局竹圍分隊服務，去年才剛調到新竹縣服務，先是接任第一大隊分隊長，去年9月21日才再接任新工分隊長，因為個性很暖，更被封最暖分隊長封號，而要好的弟兄們還都親切稱呼他為「湯瑪士學長」。

在隊上，游尚樺時常帶著隊員們訓練，自己更拍攝教學影片作為消防宣導之用，雖然不多話，但總能感受到他暖暖的關心，甚至消防演習時擔心隊員過於勞累，還寧願犧牲自己的休假分擔演習工作，卻不料被一場火奪走性命。