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台南暖心夫妻贈120台密錄器 保消防執勤人員安危

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

消防隊緊急救護期間，常常會面臨許多危險，如台南今年10月北區緊急救護勤務的救護員機車騎士攻擊受傷，妨礙公務的情形不勝枚舉。玉井區林瑞清、莊淑菁夫妻感念於此，今天捐贈120台勤務密錄器，總價達30萬元給市府消防局第二救災救護大隊，盼給予第一線的消防弟兄們執勤時，能夠詳細還原救援過程，對於人身安全得以保障。

林、莊兩人表示，今年9月22日屏東明揚工廠大火造成4名年輕的打火弟兄殉職，台南10月更有北區公園分隊執行緊急救護時，因疑似擋到後方機車去路，造成機車騎士心生不滿，以「三字經」辱罵並敲打救護車門，更拿螺絲起子作勢攻擊，造成1名劉姓救護員右手肘、右膝、前頸部擦傷。像是這種執行公務情形所暗藏的風險不勝枚舉，所以動念捐贈密錄器，盼消防人員們值勤更安心有保障。

台南市消防局第二大隊表示，此次獲贈共120台勤務密錄器，總價30萬元整，除了具高畫質錄影、IP65全機防水、紅外線定焦、夜視模式等，都是符合警消勤務特性，針對執勤人身及案件得以適時保全。大隊長王騰毅表示，感謝林家善心的贈與，致上最深的謝意。

玉井區林瑞清、莊淑菁夫妻感念消防弟兄值勤安危，捐贈120台密錄器給予台南市消防局第二救災救護大隊。記者李文德／翻攝
玉井區林瑞清、莊淑菁夫妻感念消防弟兄值勤安危，捐贈120台密錄器給予台南市消防局第二救災救護大隊。記者李文德／翻攝
玉井區林瑞清、莊淑菁夫妻感念消防弟兄值勤安危，捐贈120台密錄器給予台南市消防局第二救災救護大隊。記者李文德／翻攝
玉井區林瑞清、莊淑菁夫妻感念消防弟兄值勤安危，捐贈120台密錄器給予台南市消防局第二救災救護大隊。記者李文德／翻攝

台南 救護員 機車騎士

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