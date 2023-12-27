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擔心媽媽打麻將到天亮 兒子到場理論竟遭牌友毆重傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

麻將示意圖。圖／報系資料照
麻將示意圖。圖／報系資料照

台中謝姓男子和廖姓婦人是多年牌友，但廖的林姓兒子反對媽媽沈迷打牌，常常在牌桌上待到天亮才回家，擔心她健康亮紅燈，林上門找謝理論卻爆發衝突，謝當場將林打趴在地，又重拳猛毆他頭臉數次，釀林顱骨骨折重傷，認知、肢體功能受損，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴謝。

檢警調查，謝男（59歲）和廖姓婦人平常都會相約打麻將，彼此為多年的牌友，但因廖婦的林姓兒子見母親常常熬夜打牌到天亮，擔心她身體健康恐受影響，多次勸誡媽媽都不見效果，因此也謝男時不時約他母親去打牌感到很不滿。

林男事後搭計程車到謝住處要找他理論，未料2人才講沒幾句話就起激烈口角，林一言不合下就出拳朝的頭、臉猛毆3、4下，當場將對方打趴在地，但林仍不罷休，又繼續揮拳2、3下。

結果林男當場被打到顱骨骨折、顱內出血及併發呼吸衰竭等，廖目睹兒子遭打到昏迷嚇到趕緊報案，經醫院對林開顱手術雖撿回一命，但林目前認知、語言及右側肢體功能均讓未恢復，已達對身體重大不治或難治傷害。

檢方訊時，謝男坦承不諱，表示因林男上門理論，彼此爆發口角才失控出拳揍人，在場的廖婦也指證歷歷，另附近路口監視器也拍下衝突畫面，檢方認為謝犯嫌明確，偵結依重傷害罪嫌起訴謝。

傷害罪 骨折

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