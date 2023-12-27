高雄通緝男交通違規冒名受罰 4度瞞過警方這次行不通

高雄鐘姓男子騎機車交通違規遇警方開單，竟謊報朋友的身分證號，4次瞞過員警，直到朋友也因交通違規受罰，才發現遭他冒用名義，另被警方開了4次無照駕駛等罰單。警方查捕鐘男，才發現鐘遭通緝，逮捕他移送法辦。

據了解，鐘姓男子（23歲）涉2件竊盜案，7月及9月間，分別經高雄地檢署發布通緝。他自知遭通緝後，知道朋友林姓男子（22歲）的長相與他有些神似，8月間便記下林的身分證字號，以備遇到警方時謊報身分受查。

不料，鐘姓男子在8月至11月間，因騎機車闖紅燈，4度在高雄市鳳山區遇員警攔車開罰單，便報林姓男子的身分證字號受罰，共被開了4次無照駕駛及3次闖紅燈罰單，可罰款至少近3萬元。

直到最近，林男也因交通違規被警方開罰單，到交通事件裁決中心繳罰款，才知道自己名下還有7項違規行為，尚未繳納罰款，令林相當驚訝，回想鐘曾記下他的身分證字號，懷疑鐘冒用他的名義遭警方開單，向鳳山警分局報案。

警方得知，鐘姓男子涉嫌謊報身分證字號，令公務人員登載不實，查辦鐘偽造文書，12月24日到鳳山區五甲一路鐘的住處逮人；鐘遇員警上門，又故技重施，再報林的身分證字號，試圖再騙過警方，但當場被員警拆穿謊言，才俯首就擒。

鳳山警分局表示，員警對鐘姓男子開單時前，確實已經透過警用小電腦查證照片，因鐘與林的照片資料長相非常神似才完成掣單，也建議林姓男子持報案證明，向裁決中心申訴，撤銷罰單、更正違規行為人。