提升打擊犯罪效能 台南市啟用50輛電動警用巡邏機車
台南市政府動支第二預備金450萬元，增購電動警用巡邏機車50輛，今天在市警察局交通大隊由市長黃偉哲主持啟用。黃偉哲並試乘電動警用巡邏機車，搭載市議員林燕祝測試後，林燕祝比大拇指說讚。啟用儀式結束後，27輛機車分配到永康警分局、15輛市警一分局、8輛市警五分局。
50輛電動警用巡邏機車配備用警示燈、警鳴器，車身前後都加裝行車記錄器，以符合警方巡邏時攔查、蒐證使用。
黃偉哲指出，台南是全國第一個訂定低碳城市自治條例的城市，並以降低碳排、加速推動綠能、優化節電設備、發展綠色運輸、提升調適韌性及循環永續生活等6大核心，以2050淨零為目標，透過市府跨局處通力合作，打造淨零永續城市。
黃偉哲說，台南市為員警執勤提供精良利器，有效提升員警執勤的安全，市府將持續編列預算，積極更新各項警用設備，讓所有員警都能安心，並增加打擊犯罪能量，一起為台南市來打拚。
台南市警察局長廖宗山表示，這次新購的電動警用巡邏機車，除符合執勤實際需求外，並落實「2050台灣淨零台南齊行」達到低碳永續、台南淨零目標，響應綠能環保，邁向智慧城市目標前進。
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