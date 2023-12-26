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現場充滿塑膠惡臭…桃園工廠大火釀1死3傷 36歲女員工成焦屍

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現場充滿塑膠惡臭…桃園工廠大火釀1死3傷 36歲女員工成焦屍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，由於現場含石化工業設備設施，火勢相當猛烈，鐵皮工廠陷入一片入火海。消防人員共出動超過150人到場灌救，3人自行逃生沒有大礙，一名蘇姓女員工則逃生不及葬生火海。

該冷媒工廠今下午4點多傳出火警，一層樓鐵皮工廠不明原因起火，內部全陷入燃燒，由於緊鄰國道一號，濃濃黑煙瀰漫國道，附近更是充滿塑膠惡臭。消防人員獲報到場灌救，火勢晚上7點10分控制

期間3名員工自行逃生送醫，手及臉部二度燒燙傷，沒有大礙，但一名36歲蘇姓女員工逃生不及，消防人員晚間7點45分在廠房內尋獲已成焦屍。消防隊指出，此場火警共出動174名消防員，其中包括新北市前來支援，另出動超過77台消防車及救護車，詳細起火原因有待釐清。

桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／攝影
桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／攝影
桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／攝影
桃園市龜山區大坑路二段200巷附近一處冷媒工廠，今下午不明原因發生火警，造成1死3 傷。記者周嘉茹／攝影

國道 桃園 火災 消防員

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