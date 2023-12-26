順風飛行場今年3月墜機釀2死 26頁調查報告曝事故理由

彰化縣順風飛行場今年3月發生輕航機墜機意外，造成兩死慘劇。國家運輸安全調查委員調查報告近日出爐，指向人員操作疏失，及誤用數據導致後座人員超出風險限制，但順風在接受調查時已表明沒誤用數據，應刪除這項缺失原因。

順風飛行俱樂部興建的順風飛行場是全台第一座合法運動輕航機場，今年3月16日下午54歲林姓飛行教官載18歲日籍旅客鳥瞰溪州上空，未料第一次降落不成，拉高機頭嘗試爬升，10秒後垂直落地失火，警消據報趕到搶救，兩人已不幸罹難。

國家運輸安全調查委員發布的調查長達26頁，調查指出活動空域屬合法超輕型載具活動空域，但事故當日非民航局許可該空域的活動時間，且順風未依活動指導手冊與相關單位聯繫飛航事宜，影響飛航安全。

調查報告表示，事故載具低空進場，通過07跑道頭的爬升過程中，操作人未能遵守並保持飛行手冊中規定爬升速度，且因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成載具失速。

事故載具在第一次失速前抖振現象發生時，未能迅速有效執行失速改正程序以增加速度，後因速度不足狀況下收上襟翼，導致第二次失速前抖振之後失速墜毀。

調查報告也指出，事故載具駕駛艙載重與平衡告示牌，沒前後座人員與行李各別限重的告示牌，有造成操作人誤用數據導致後座人員重量超出限制的風險，

運安會對順風提出3點運輸安全改善建議，包括應加強操作人飛行訓練與管理、強化操作人對於失速的狀況警覺及處置能力、確實遵守飛行手冊相關程序及限制進行飛航，並應明確遵行民航局核定空域的許可活動時間進行飛航，且依活動指導手冊與相關單位聯繫飛航事宜，駕駛艙內張貼必要的載重與平衡相關告示牌，讓操作人清楚辨識並遵守，以維持飛行時操作許可內的載具重心。

彰化地檢署偵辦順風飛行俱樂部今年3月的墜機意外，並參考運安會長達26頁調查報告內容持續偵辦。調查時順風飛行俱樂部表示，載具駕駛艙的載重與平衡告示牌標示為飛機原廠出廠格式，不是協會可擅自製作，每批飛行前依民航局規定填寫載重平衡表，也依規定每季呈報民航局，所以不會發生重量超出限制風險。