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北投婦臨櫃提900萬...行員報案 3警出動阻她掉虛幣投資陷阱

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區一名婦人阿芬(化名）日前至國泰世華銀行石牌分行，欲提領新台幣900萬元，行員通報北投分局石牌派出所到場，警方聽聞阿芬並非在合法平台投資，斬釘截鐵稱是詐騙，耐心分析不合理之處，成功攔阻詐騙。

北投警方指出，年約60歲阿芬，至國泰世華銀行石牌分行，欲提領900萬元，徐姓經理關懷提問後發覺有異通報石牌派出所，警員吳庭樺、周彥齊獲報後立即到場瞭解，發現又是詐團騙局。

阿芬說，「不用擔心我！不會給任何人，我自己要用。」警方勸說，「你知道我們最終受理的被害人都是這樣說的。」警方表示，阿芬一開始拒絕透漏投資細節，但吳、周2員追問下，阿芬才說是朋友推薦投資虛擬貨幣，且要用現金面交交易，警方斬釘截鐵告訴阿芬受到詐騙，但阿芬仍堅持要提領鉅款。

石牌所偵辦虛擬貨幣詐騙案件經驗豐富的小隊長莊張豪，也到場協助，耐心協助分析不合理之處「投資為何不要去交易所？你這樣百分之99是詐騙喔」、「你確定要跟不認識的幣商交易？」懷疑幣商及專員身分不明，「幣商開出的價格還比交易所高，且交易所交易不用領錢出來，直接匯款就可以」，詐團虛幣投資明顯高於市場行情的獲利、以外幣購買，獲利後卻以用新台幣入帳等等，疑點重重。

警方建議阿芬，應於合法幣商平台購買虛擬貨幣，切勿聽信他人片面之詞便投入大量金錢投資，最後阿芬打消念頭，稱會好好查證真實性，感謝警方、銀行熱心協助。

北投分局石牌派出所警員周彥齊（左）、小隊長莊張豪（中）、警員吳庭樺（右）成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
北投分局石牌派出所警員周彥齊（左）、小隊長莊張豪（中）、警員吳庭樺（右）成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
婦人臨櫃提領900萬元卻無法說明用途，行員機警通報轄區北投分局石牌派出所到場協助。記者蕭雅娟／翻攝
婦人臨櫃提領900萬元卻無法說明用途，行員機警通報轄區北投分局石牌派出所到場協助。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙 虛擬貨幣 北投

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