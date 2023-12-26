欠債假意還款反揪眾擄人勒贖 主嫌被判刑11年2月

台南市籃姓男子因認為陳姓被害人所收借款利息過高，心生不滿後，邀約陳於去年12月到仁德見面，籃假意還款，反涉嫌揪眾擄人勒贖。台南地院今天宣判，依強盜擄人勒贖罪，判處籃徒刑11年2月，其他4名共犯各判5年8月至10年10月不等徒刑，案可上訴。

蕭姓男同夥被依攜帶凶器強盜罪，判刑8年。 施男犯強盜擄人勒贖罪，判刑10年10月。 杜及王男犯強盜擄人勒贖罪，各判刑5年8月。

判決說，籃認為陳姓被害人所收借款利息過高，邀陳去年12月26日凌晨1點多從台北市到台南市仁德區萬龍宮見面，並夥同葉姓男子（葉通緝中）、施、蕭、杜、王陸續開車到場，陳則與另一名陳姓男友人、黃姓男子開車前來。

籃先向陳佯稱不足現金已向家人借款，會派葉前去取回，待葉駕車返回萬龍宮，籃假意要還款，並邀陳進入車內點錢，葉以空氣槍敲擊陳頭部，並以槍口抵住陳，恫稱：「放重利這樣是想要吃子彈喔」，再命陳下車並以手銬銬住雙手。籃等人復強迫陳3人交出現金、本票、手機等財物。

籃強盜財物得手後猶嫌不足，將3人押往高雄市湖內區一家汽車旅館，籃等人要求陳交出50萬元，陳因沒錢遭逼簽50萬元本票。籃再將陳3人載往南區一家渡假別館，杜、王因不想再繼續參與，藉故開車先行離開，黃表示可先籌錢支付部分現金，由葉偕同黃、陳姓友人搭乘計程車前往安定區某汽車旅館商討籌錢事宜，再前往某處便利超商，提領10萬元交予葉後，葉即釋放2人。

另籃在汽車旅館繼續等待陳向親友籌錢，因休息時間結束，要求施駕駛陳停放在萬龍宮汽車前來，並開車搭載陳前往高雄市湖內區某汽車旅館後，施即駕車離去。籃於同日早上9點多，再與陳一同搭乘計程車，前往安定區汽車旅館，黃、陳遭釋放後旋報警處理，警於同日下午2點多，前往汽車旅館逮捕籃。

籃坦承全部犯行，蕭否認強盜犯行，施否認強盜及擄人勒贖犯行，杜、王承認強盜，否認擄人勒贖犯行，法官則依事證認為藍5人犯行都可認定。