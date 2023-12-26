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街頭冷颼颼 南投街友住進友善旅館抵禦致命低溫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

寒流接連報到，低溫容易造成猝死，街友亟需地方避寒。南投縣社會及勞動處啟動安置活動，協助將街友安置到友善旅館。南投縣長許淑華表示，縣府也要主動關懷，媒介企業或弱勢團體，注意街友和弱勢家庭熱食、保暖衣物，讓他們也能感受社會關懷，平安度過寒冬。

南投縣社勞處長林志忠說，最近低溫寒流，對街友生活造成嚴格考驗，縣內共有27名列冊關懷街友，社勞處在寒流前協助安置，調查街友禦寒、食物和生活物資是否足夠，也力勸街友住到安置機構或友善旅館，大多數街友有自己有安置的方式，另外8名街友無處禦寒，由社勞處安排住進友善旅館。

許淑華說，縣府關心遊民生活，平時由社工主動巡視關懷，提供生活物資，最近低溫來襲，為避免遊民不適應低溫，造成身體發生狀況，縣府結合企業團體，募集保暖衣被，提供熱食券，擔心遊民朋友在寒冷的天氣下露宿受凍，社工也積極勸說遊民，入住旅館。

林志忠說，因應極端氣候，常有寒流來襲，縣府主動規畫街友居住短期旅館，和一般安置機構安置不同，街友居住在友善旅館，不會安置機構內生活、作息受限，感覺生活不自由。友善旅館能給街友居住及關懷，讓他們感受家的感覺。

陳姓街友說，寒流前志工送上保暖衣物，勸他住進友善旅館。街友因為髒亂、異味，就算有錢一般旅館也會排斥。但社工安排計程車讓他住進友善旅館，隨即住進房間，洗過熱水澡，全身都暖起來，他不用再擔心挨餓受凍。

林志忠說，去年推出友善旅館時，街友還是採取觀望的態度，在社工輔導以及業者配合，街友未感受遭歧視，還能在溫暖的床鋪上睡覺，對友善旅館接受度大增，縣府也期盼透過物資、保暖衣服、被褥及熱食券等物資關懷，讓遊民感受社會溫暖，也能安度寒冬。

南投縣政府訪視街友，送上保暖衣物和食物。圖／南投縣政府提供
南投縣政府訪視街友，送上保暖衣物和食物。圖／南投縣政府提供
南投縣政府規畫友善旅館，讓街友春節期間能安心住在旅館，感受家的溫暖。圖／南投縣政府提供
南投縣政府規畫友善旅館，讓街友春節期間能安心住在旅館，感受家的溫暖。圖／南投縣政府提供

街友 寒流 遊民

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